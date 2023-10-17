Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни Євросоюзу — відео

Що відомо про переговори Путіна та Орбана

Першим цю інформацію підтвердив очільник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші.

За його словами, Віктор Орбан нібито обговорив з президентом РФ співпрацю офіційних Будапешта та Москви у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

Лідер Угорщини під час зустрічі з очільником Кремля цинічно заявляв про важливість миру.

Putin held talks with Hungarian Prime Minister Orban in Beijing. He emphasized that he aims to maintain and develop relations with Hungary while taking into account each other's interest.



Orban said that he is is also interested in maintaining relations, also economically, as… pic.twitter.com/KrR5zjablz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2023

Орбан вкотре заявив про те, що для всього континенту, зокрема й для його країни, вкрай важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії нарешті припинилися.

Що цікаво, речник Кремля Дмитро Пєсков не анонсовував перемовини Путіна з Орбаном, однак вони все-таки відбулися.

Журналісти звертають увагу на те, що це вперше за понад рік російський диктатор зустрівся з лідером країни Європейського Союзу.

Як уже згадувалося раніше, ще у квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який провів перемовини з Володимиром Путіним.

Що Орбан раніше говорив про російсько-українську війну

Що важливо розуміти, лідер Угорщини вкрай часто виступає з гучними та скандальними антиукраїнськими заявами, таким чином підтримуючи риторику кремлівських пропагандистів.

Також Орбан стверджував, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і потрібно назавжди забути про вступ Києва до Альянсу.

Окрім того, він скаржився, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.