Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни Євросоюзу — відео
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Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни Євросоюзу — відео

Володимир Путін
Джерело:  Index

17 жовтня російський диктатор Володимир Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з скандальним прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Що відомо про переговори Путіна та Орбана

Першим цю інформацію підтвердив очільник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші.

За його словами, Віктор Орбан нібито обговорив з президентом РФ співпрацю офіційних Будапешта та Москви у сфері постачання газу і нафти, а також ядерної енергетики.

Лідер Угорщини під час зустрічі з очільником Кремля цинічно заявляв про важливість миру.

Орбан вкотре заявив про те, що для всього континенту, зокрема й для його країни, вкрай важливо, щоб потік біженців, санкції та бойові дії нарешті припинилися.

Що цікаво, речник Кремля Дмитро Пєсков не анонсовував перемовини Путіна з Орбаном, однак вони все-таки відбулися.

Журналісти звертають увагу на те, що це вперше за понад рік російський диктатор зустрівся з лідером країни Європейського Союзу.

Як уже згадувалося раніше, ще у квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який провів перемовини з Володимиром Путіним.

Що Орбан раніше говорив про російсько-українську війну

Що важливо розуміти, лідер Угорщини вкрай часто виступає з гучними та скандальними антиукраїнськими заявами, таким чином підтримуючи риторику кремлівських пропагандистів.

Також Орбан стверджував, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і потрібно назавжди забути про вступ Києва до Альянсу.

Окрім того, він скаржився, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.

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