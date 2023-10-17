Путин впервые более чем за год встретился с лидером страны Евросоюза — видео
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Политика
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Путин впервые более чем за год встретился с лидером страны Евросоюза — видео

Владимир Путин
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Источник:  Index

17 октября российский диктатор Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине со скандальным премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Что известно о переговорах Путина и Орбана

Первым эту информацию подтвердил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.

По его словам, Виктор Орбан якобы обсудил с президентом РФ сотрудничество официальных Будапешта и Москвы в сфере снабжения газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Лидер Венгрии во время встречи с главой Кремля цинично заявлял о важности мира.

Орбан в очередной раз заявил о том, что для всего континента, в том числе и для его страны, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия наконец-то прекратились.

Что интересно, спикер Кремля Дмитрий Песков не анонсировал переговоры Путина с Орбаном, однако они все же состоялись.

Журналисты обращают внимание на то, что это впервые более чем за год российский диктатор встретился с лидером страны Европейского Союза.

Как уже упоминалось ранее, еще в апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который тогда переговоры с Владимиром Путиным.

Что Орбан раньше говорил о российско-украинской войне

Что важно понимать, лидер Венгрии очень часто выступает с громкими и скандальными антиукраинскими заявлениями, таким образом поддерживая риторику кремлевских пропагандистов.

К примеру, Орбан утверждал, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и нужно навсегда забыть о вступлении Киева в Альянс.

Кроме того, он жаловался, что в результате войны в Украине не понятно, какая у нее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.

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