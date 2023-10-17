Путин впервые более чем за год встретился с лидером страны Евросоюза — видео

Что известно о переговорах Путина и Орбана

Первым эту информацию подтвердил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.

По его словам, Виктор Орбан якобы обсудил с президентом РФ сотрудничество официальных Будапешта и Москвы в сфере снабжения газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Лидер Венгрии во время встречи с главой Кремля цинично заявлял о важности мира.

Putin held talks with Hungarian Prime Minister Orban in Beijing. He emphasized that he aims to maintain and develop relations with Hungary while taking into account each other's interest.



Orban said that he is is also interested in maintaining relations, also economically, as… pic.twitter.com/KrR5zjablz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2023

Орбан в очередной раз заявил о том, что для всего континента, в том числе и для его страны, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия наконец-то прекратились.

Что интересно, спикер Кремля Дмитрий Песков не анонсировал переговоры Путина с Орбаном, однако они все же состоялись.

Журналисты обращают внимание на то, что это впервые более чем за год российский диктатор встретился с лидером страны Европейского Союза.

Как уже упоминалось ранее, еще в апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который тогда переговоры с Владимиром Путиным.

Что Орбан раньше говорил о российско-украинской войне

Что важно понимать, лидер Венгрии очень часто выступает с громкими и скандальными антиукраинскими заявлениями, таким образом поддерживая риторику кремлевских пропагандистов.

К примеру, Орбан утверждал, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и нужно навсегда забыть о вступлении Киева в Альянс.

Кроме того, он жаловался, что в результате войны в Украине не понятно, какая у нее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.