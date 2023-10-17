Путин впервые более чем за год встретился с лидером страны Евросоюза — видео

17 октября российский диктатор Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине со скандальным премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Что известно о переговорах Путина и Орбана
Первым эту информацию подтвердил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши.
По его словам, Виктор Орбан якобы обсудил с президентом РФ сотрудничество официальных Будапешта и Москвы в сфере снабжения газа и нефти, а также ядерной энергетики.
Лидер Венгрии во время встречи с главой Кремля цинично заявлял о важности мира.
Орбан в очередной раз заявил о том, что для всего континента, в том числе и для его страны, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия наконец-то прекратились.
Что интересно, спикер Кремля Дмитрий Песков не анонсировал переговоры Путина с Орбаном, однако они все же состоялись.
Журналисты обращают внимание на то, что это впервые более чем за год российский диктатор встретился с лидером страны Европейского Союза.
Как уже упоминалось ранее, еще в апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который тогда переговоры с Владимиром Путиным.
Что Орбан раньше говорил о российско-украинской войне
Что важно понимать, лидер Венгрии очень часто выступает с громкими и скандальными антиукраинскими заявлениями, таким образом поддерживая риторику кремлевских пропагандистов.
К примеру, Орбан утверждал, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и нужно навсегда забыть о вступлении Киева в Альянс.
Кроме того, он жаловался, что в результате войны в Украине не понятно, какая у нее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.
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