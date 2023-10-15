Эксперт назвал имя нового фаворита Путина в Кремле

Российского диктатора Владимира Путина окружают много людей, однако немногим из них он доверяет. Одним из фаворитов главы Кремля является Антон Вайно – глава администрации президента РФ.

Антон Вайно стал новым фаворитом Путина

По словам бывшего работника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, на Путина в Кремле оказывают влияние немало людей.

В первую очередь речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове и секретаре совета безопасности Николае Патрушеве.

Однако больше всего диктатор симпатизирует именно Антону Вайно, ведь благодаря ему еще хоть как-то работает вся путинская система.

Он во всяком случае влиятельный человек, потому что руководит всей администрацией президента России. А это 4–5 тысяч человек, готовящих все документы, имеющие огромный аппарат внешней и внутренней политики, – объясняет Сергей Жирнов. Поделиться

Фото: открытые источники

Нельзя также забывать о том, что сам Путин работает крайне мало.

Большинство его обязанностей выполняет администрация президента, которой успешно руководит Антон Вайно.

Учитывая тот факт, что муртад диктатора уже много лет занимает свой пост, то можно сразу понять, что Путин им действительно доволен.

Эксперт объяснил, кто может стать преемником Путина

По словам Сергея Жирнова, мятеж Группы “Вагнер” во главе с Евгением Пригожиным 23-24 июня в очередной раз продемонстрировал слабость президентской власти в России.

Эксперт обращает внимание на то, что на самом деле заменить главу Кремля может кто угодно.

Оппозиционер озвучил предположение, что это может любой чиновник: глава госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин или даже бывший президент России Дмитрий Медведев.

Что интересно, недавно издание Newsweek сообщило, что в Кремле должны выбрать между тремя кандидатами, которые станут преемниками Путина.