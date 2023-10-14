В Кремле определились, кто может стать последователем Путина — Newsweek

В Кремле должны избрать между тремя кандидатами, которые станут преемниками нынешнего президента Путина. Среди возможных наследников Китай может согласиться даже на двойника.

В Кремле определились, кто может стать преемником Путина

Президент России Владимир Путин 12 октября посетил с официальным визитом Кыргызстан, где встретился с президентом Садыром Жапаровым и вручил ему российский орден. Визит в эту центральноазиатскую страну — первый в 2023 году, поскольку глава Кремля находится под угрозой ареста из-за ордера Международного уголовного суда. Впереди ожидается поездка в Китай и личная встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Издание Newsweek отметило, что в поездках мог принять участие двойник Путина, поскольку он серьезно болен и ему уже подыскали преемника.

Между тем, Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения главы РФ (по болезни): "Есть общее понимание, что некоторое время можно было использовать двойника президента после смерти или отстранения от власти настоящего Владимира Путина", — цитируют сообщение из Telegram-канала "Генерал СВР».

В Кыргызстане вместо настоящего президента был двойник, он же поедет в Китай. При чем Си Цзиньпин знает, что будет общаться с двойником: хочет понять, что он за личность. "Китайские товарищи хотят пообщаться именно с двойником и составить о нем свое мнение", - указывает автор сообщения.

Отмечается, что в Кремле раздает распоряжение директор ФСБ РФ Николай Патрушев: якобы он приказал не выполнять распоряжение Путина по Мишустину.