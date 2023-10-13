ПАСЕ единогласно признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

13 октября ПАСЕ признала РФ диктатурой и призвала государства-члены не признавать легитимность Владимира Путина по истечении его нынешнего президентского срока.
ПАСЕ признала Путина диктатором
Парламентарии единогласно приняли резолюцию о признании России диктатурой.
Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин имеет власть как президент или премьер-министр с 2000 года.
Поправки в российскую Конституцию в июле 2020 года продлили его потенциальный президентский срок до 2036 года.
Также в ПАСЕ призвали прекратить какие-либо контакты с Путиным по истечении его нынешнего президентского срока, за исключением гуманитарных контактов и в случае стремления к миру.
ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства РФ
Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала «для привлечения к ответственности руководства России, включая Владимира Путина».
Руководитель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева сообщила, что парламентарии считают, что международный уголовный трибунал должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания рейса MH17.
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