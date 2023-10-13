ПАСЕ единогласно признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой
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ПАСЕ единогласно признала Путина диктатором, а РФ — диктатурой

ПАСЕ
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Источник:  ПАСЕ

13 октября ПАСЕ признала РФ диктатурой и призвала государства-члены не признавать легитимность Владимира Путина по истечении его нынешнего президентского срока.

ПАСЕ признала Путина диктатором

Парламентарии единогласно приняли резолюцию о признании России диктатурой.

Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин имеет власть как президент или премьер-министр с 2000 года.

Поправки в российскую Конституцию в июле 2020 года продлили его потенциальный президентский срок до 2036 года.

Преимущественная власть президента, которая является результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру, – заявили парламентарии.

Также в ПАСЕ призвали прекратить какие-либо контакты с Путиным по истечении его нынешнего президентского срока, за исключением гуманитарных контактов и в случае стремления к миру.

ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства РФ

Ассамблея подтвердила свою поддержку созданию специального международного уголовного трибунала «для привлечения к ответственности руководства России, включая Владимира Путина».

Руководитель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева сообщила, что парламентарии считают, что международный уголовный трибунал должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания рейса MH17.

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