ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа
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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Владимир Зеленский
ПАСЕ
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Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это проголосовали 74 парламентария.

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив ПАСЕ.

Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил ПАСЕ, отметив, что важно то, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру.

Это верно с моральной, исторической и политической точек зрения.

Всего 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В ПАСЕ приняли резолюцию в поддержку Украины

12 октября в ПАСЕ прошли дебаты по темам: "Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия к международным институтам и содействии глобальному миру" и "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе".

Парламентарии приняли две соответствующие резолюции большинством голосов.

ПАСЕ также поддержала создание Реестра ущерба и потребовала немедленного и безусловного освобождения жертв насильственных похищений, ликвидации фильтрационных лагерей и наказания виновных.

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