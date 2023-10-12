ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это проголосовали 74 парламентария.

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив ПАСЕ.

Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно. Поделиться

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил ПАСЕ, отметив, что важно то, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру.

Это верно с моральной, исторической и политической точек зрения. Поделиться

I thank @PACE_News for recognizing Stalin’s 1932–1933 Holodomor as an act of genocide against the Ukrainian people. It is also important that PACE encouraged all @coe and other parliaments to follow suit. This is a morally, historically, and politically right thing to do. pic.twitter.com/28cd021RYY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 12, 2023

Всего 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В ПАСЕ приняли резолюцию в поддержку Украины

12 октября в ПАСЕ прошли дебаты по темам: "Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия к международным институтам и содействии глобальному миру" и "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе".

Парламентарии приняли две соответствующие резолюции большинством голосов.

ПАСЕ также поддержала создание Реестра ущерба и потребовала немедленного и безусловного освобождения жертв насильственных похищений, ликвидации фильтрационных лагерей и наказания виновных.