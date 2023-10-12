ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За это проголосовали 74 парламентария.
ПАСЕ признала Голодомор геноцидом
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив ПАСЕ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поблагодарил ПАСЕ, отметив, что важно то, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру.
Всего 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
В ПАСЕ приняли резолюцию в поддержку Украины
12 октября в ПАСЕ прошли дебаты по темам: "Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия к международным институтам и содействии глобальному миру" и "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе".
Парламентарии приняли две соответствующие резолюции большинством голосов.
ПАСЕ также поддержала создание Реестра ущерба и потребовала немедленного и безусловного освобождения жертв насильственных похищений, ликвидации фильтрационных лагерей и наказания виновных.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-