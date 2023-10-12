ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. За це проголосували 74 парламентарі.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, подякувавши ПАРЄ.

Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Поширити

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував ПАРЄ, зазначивши, що важливим є те, що що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад.

Це правильно з моральної, історичної та політичної точок зору. Поширити

I thank @PACE_News for recognizing Stalin’s 1932–1933 Holodomor as an act of genocide against the Ukrainian people. It is also important that PACE encouraged all @coe and other parliaments to follow suit. This is a morally, historically, and politically right thing to do. pic.twitter.com/28cd021RYY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 12, 2023

Усього 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У ПАРЄ ухвалили резолюцію на підтримку України

12 жовтня у ПАРЄ пройшли дебати щодо таких тем: "Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру" та "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі".

Парламентарі ухвалили дві відповідні резолюції більшістю голосів.

ПАРЄ також підтримала створення Реєстру збитків та висунула вимогу негайного й безумовного звільнення жертв насильницьких викрадень, ліквідації фільтраційних таборів і покарання винних.