ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. За це проголосували 74 парламентарі.
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, подякувавши ПАРЄ.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував ПАРЄ, зазначивши, що важливим є те, що що ПАРЄ також закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад.
Усього 29 країн світу визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
У ПАРЄ ухвалили резолюцію на підтримку України
12 жовтня у ПАРЄ пройшли дебати щодо таких тем: "Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру" та "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі".
Парламентарі ухвалили дві відповідні резолюції більшістю голосів.
ПАРЄ також підтримала створення Реєстру збитків та висунула вимогу негайного й безумовного звільнення жертв насильницьких викрадень, ліквідації фільтраційних таборів і покарання винних.
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