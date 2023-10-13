ПАРЄ одноголосно визнала Путіна диктатором, а РФ — диктатурою

13 жовтня ПАРЄ визнала РФ диктатурою і закликала держави-члени не визнавати легітимність Володимира Путіна після завершення його нинішнього президентського терміну.

ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Парламентарі одноголосно прийняли резолюцію про визнання Росії диктатурою.

Асамблея підкреслила, що Володимир Путін обіймає владу як президент або прем’єр-міністр з 2000 року.

Поправки до російської Конституції в липні 2020 року продовжили його потенційний президентський термін до 2036 року.

Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатуру, - заявили парламентарі. Поширити

Також в ПАРЄ закликали припинити будь-які контакти з Путіним після закінчення його нинішнього президентського терміну, за винятком гуманітарних контактів і у випадку прагнення до миру.

ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ

Асамблея підтвердила свою підтримку створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу «для притягнення до відповідальності керівництва Росії, включаючи Володимира Путіна».

Керівниця постійної делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева повідомила, що парламентарі вважають, що міжнародний кримінальний трибунал має розслідувати всі події на території України з лютого 2014 року, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття рейсу MH17.