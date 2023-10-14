У Кремлі визначились, хто може стати наступником Путіна — Newsweek

У Кремлі мають вибрати між трьома кандидатами, які стануть наступниками нинішнього президента Путіна. Серед можливих наступників Китай може погодитись навіть на двійника.

У Кремлі визначились, хто може стати наступником Путіна

Президент Росії Володимир Путін 12 жовтня відвідав з офіційним візитом Киргизстан, де зустрівся з президентом Садиром Жапаровим і вручив йому російський орден. Візит до цієї центральноазійської країни — перший у 2023 році, оскільки очільник Кремля перебуває під загрозою арешту через ордер Міжнародного кримінального суду. Попереду очікується поїздка до Китаю та особиста зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном. Видання Newsweek зауважило, що у поїздках міг взяти участь двійник Путіна, оскільки він серйозно хворий і йому вже підшукали наступника.

Тим часом Кремль готовий використовувати двійника у випадку тимчасового відсторонення очільника РФ (через хворобу): "Є загальне розуміння, що деякий час можна було використовувати двійника президента після смерті або усунення від влади справжнього Володимира Путіна", — цитують повідомлення з Telegram-каналу "Генерал СВР".

У Киргизстані замість справжнього президента був двійник, він же поїде до Китаю. При чому Сі Цзиньпін знає, що спілкуватиметься саме з двійником: хоче зрозуміти, що він за особистість. "Китайські товариші хочуть поспілкуватися саме з двійником і скласти про нього свою думку", — вказує автор допису.

Наголошується, що у Кремлі роздає розпорядження директор ФСБ РФ Микола Патрушев: начебто він наказав не виконувати розпорядження Путіна щодо Мішустіна.