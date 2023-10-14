ГУР попереджає про нове стратегічне завдання Путіна у війні з Україною

За словами офіційного представника ГУР МО Андрія Юсова, у Кремля є стратегічне завдання — втягнути Білорусь у війну проти України

Путін досі хоче втягнути Білорусь у війну

Речник української розвідки вирішив прокоментувати дані, які раніше опублікував Центр нацспротиву.

Що важливо розуміти, йдеться про підготовку ФСБ Росії та КДБ Білорусі операції під чужим прапором на нафтобазі в Брестській області.

Є стратегічне завдання Кремля — втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, все ж таки, російські спецслужби спроб не будуть полишати, — розповідає Андрій Юсов. Поширити

Представник ГУР МО звертає увагу на те, що це вже не перша спроба провокації з боку команди російського диктатора Володимира Путіна, яка має на меті дискредитувати нашу країну та втягнути Білорусь у війну.

Що відбувається на території Білорусі

Варто звернути увагу на те, 7 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв офіційно підтвердив, що у Білорусі стартував новий етап перевірки бойової готовності військ.

У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань, - заявив він. Поширити

За словами Сергія Наєва, у разі зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.

Ці правила воєнної науки завжди працюють. Слава Україні! Разом переможемо! - пообіцяв командувач Об'єднаних сил ЗСУ.