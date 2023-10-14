ГУР попереджає про нове стратегічне завдання Путіна у війні з Україною

За словами офіційного представника ГУР МО Андрія Юсова, у Кремля є стратегічне завдання — втягнути Білорусь у війну проти України
Путін досі хоче втягнути Білорусь у війну
Речник української розвідки вирішив прокоментувати дані, які раніше опублікував Центр нацспротиву.
Що важливо розуміти, йдеться про підготовку ФСБ Росії та КДБ Білорусі операції під чужим прапором на нафтобазі в Брестській області.
Представник ГУР МО звертає увагу на те, що це вже не перша спроба провокації з боку команди російського диктатора Володимира Путіна, яка має на меті дискредитувати нашу країну та втягнути Білорусь у війну.
Що відбувається на території Білорусі
Варто звернути увагу на те, 7 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв офіційно підтвердив, що у Білорусі стартував новий етап перевірки бойової готовності військ.
За словами Сергія Наєва, у разі зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.
Ці правила воєнної науки завжди працюють. Слава Україні! Разом переможемо! - пообіцяв командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-