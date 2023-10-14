ГУР попереджає про нове стратегічне завдання Путіна у війні з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

ГУР попереджає про нове стратегічне завдання Путіна у війні з Україною

ГУР
Володимир Путін

За словами офіційного представника ГУР МО Андрія Юсова, у Кремля є стратегічне завдання — втягнути Білорусь у війну проти України

Путін досі хоче втягнути Білорусь у війну

Речник української розвідки вирішив прокоментувати дані, які раніше опублікував Центр нацспротиву.

Що важливо розуміти, йдеться про підготовку ФСБ Росії та КДБ Білорусі операції під чужим прапором на нафтобазі в Брестській області.

Є стратегічне завдання Кремля — втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, все ж таки, російські спецслужби спроб не будуть полишати, — розповідає Андрій Юсов.

Представник ГУР МО звертає увагу на те, що це вже не перша спроба провокації з боку команди російського диктатора Володимира Путіна, яка має на меті дискредитувати нашу країну та втягнути Білорусь у війну.

Що відбувається на території Білорусі

Варто звернути увагу на те, 7 жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв офіційно підтвердив, що у Білорусі стартував новий етап перевірки бойової готовності військ.

У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань, - заявив він.

За словами Сергія Наєва, у разі зростання загрози Генеральний штаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.

Ці правила воєнної науки завжди працюють. Слава Україні! Разом переможемо! - пообіцяв командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь влаштувала зустріч дипломатів з Зімбабве, Сирії, Китаю з викраденими українськими дітьми
Українські діти в Білорусі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання
Армія Білорусі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Виправдовують атаку ХАМАС. Росія та Білорусь не підтримали Ізраїль
Путін та Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм