ГУР предупреждает о стратегической задаче Путина в войне с Украиной
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Политика
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ГУР предупреждает о стратегической задаче Путина в войне с Украиной

ГУР
Владимир Путин
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По словам официального представителя ГУР МО Андрея Юсова, Кремль имеет стратегическую задачу — втянуть Беларусь в войну против Украины

Путин до сих пор хочет втянуть Беларусь в войну

Представитель украинской разведки решил прокомментировать данные, которые ранее опубликовал Центр нацсопротивления.

Что важно понимать, речь идет о подготовке ФСБ России и КГБ Беларуси операции под чужим флагом на нефтебазе в Брестской области.

Есть стратегическая задача Кремля – втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но все же российские спецслужбы попыток не будут оставлять, — рассказывает Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО обращает внимание на то, что это уже не первая попытка провокации со стороны команды российского диктатора Владимира Путина, целью которой является дискредитировать нашу страну и втянуть Беларусь в войну.

Что происходит на территории Беларуси

Стоит обратить внимание на то, что 7 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев официально подтвердил, что в Беларуси стартовал новый этап проверки боевой готовности войск.

В республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач, - заявил он.

По словам Сергея Наева, в случае повышения угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.

Эти правила военной науки всегда работают. Слава Украине! Вместе победим! – пообещал командующий Объединенными силами ВСУ.

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