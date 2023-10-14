По словам официального представителя ГУР МО Андрея Юсова, Кремль имеет стратегическую задачу — втянуть Беларусь в войну против Украины
Путин до сих пор хочет втянуть Беларусь в войну
Представитель украинской разведки решил прокомментировать данные, которые ранее опубликовал Центр нацсопротивления.
Что важно понимать, речь идет о подготовке ФСБ России и КГБ Беларуси операции под чужим флагом на нефтебазе в Брестской области.
Представитель ГУР МО обращает внимание на то, что это уже не первая попытка провокации со стороны команды российского диктатора Владимира Путина, целью которой является дискредитировать нашу страну и втянуть Беларусь в войну.
Что происходит на территории Беларуси
Стоит обратить внимание на то, что 7 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев официально подтвердил, что в Беларуси стартовал новый этап проверки боевой готовности войск.
По словам Сергея Наева, в случае повышения угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.
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