По словам официального представителя ГУР МО Андрея Юсова, Кремль имеет стратегическую задачу — втянуть Беларусь в войну против Украины

Путин до сих пор хочет втянуть Беларусь в войну

Представитель украинской разведки решил прокомментировать данные, которые ранее опубликовал Центр нацсопротивления.

Что важно понимать, речь идет о подготовке ФСБ России и КГБ Беларуси операции под чужим флагом на нефтебазе в Брестской области.

Есть стратегическая задача Кремля – втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но все же российские спецслужбы попыток не будут оставлять, — рассказывает Андрей Юсов. Поделиться

Представитель ГУР МО обращает внимание на то, что это уже не первая попытка провокации со стороны команды российского диктатора Владимира Путина, целью которой является дискредитировать нашу страну и втянуть Беларусь в войну.

Что происходит на территории Беларуси

Стоит обратить внимание на то, что 7 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев официально подтвердил, что в Беларуси стартовал новый этап проверки боевой готовности войск.

В республике Беларусь начат очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. В свою очередь, мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов. Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач, - заявил он. Поделиться

По словам Сергея Наева, в случае повышения угрозы Генеральный штаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.