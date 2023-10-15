Експерт назвав ім'я нового фаворита Путіна у Кремлі

Російського диктатора Володимира Путіна оточує чимало людей, однак небагатьом з них він довіряє. Одним із фаворитів глави Кремля є Антон Вайно — очільник адміністрації президента РФ.

Антон Вайно став новим фаворитом Путіна

За словами колишнього працівника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, на Путіна у Кремлі мають вплив чимало людей.

Насамперед йдеться про очільника ФСБ Олександра Бортнікова та секретаря ради безпеки Миколу Патрушева.

Однак чи не найбільше диктатор симпатизує саме Антону Вайно, адже завдяки йому ще хоч якось працює вся путінська система.

Він у будь-якому разі впливова людина, тому що керує всією адміністрацією президента Росії. А це 4–5 тисяч осіб, які готують усі документи, мають величезний апарат зовнішньої та внутрішньої політики, – пояснює Сергій Жирнов. Поширити

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Не можна також забувати про те що сам Путін працює вкрай мало.

Більшість його обов’язків виконує адміністрація президента, якою успішно керує Антон Вайно.

Враховуючи той факт, що посіпака диктатора уже багато років обіймає свою посаду, то можна одразу зрозуміти, що Путін ним справді задоволений.

Експерт пояснив, хто може стати наступником Путіна

За словами Сергія Жирнова, заколот Групи “Вагенра” на чолі з Євгеном Пригожиним 23–24 червня вкотре продемонстрував слабкість президентської влади в Росії.

Експерт звертає увагу на те, що насправді замінити очільника Кремля може хто завгодно.

Опозиціонер озвучив припущення, що це може будь-який чиновник: голова держдуми Вячєслав Володін, прем'єр-міністр Михайло Мішустін або навіть колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Що цікаво, нещодавно видання Newsweek повідомило, що у Кремлі мають вибрати між трьома кандидатами, які стануть наступниками Путіна.

Зазначаєт

ься, що китайська влада може погодитись навіть на двійника.