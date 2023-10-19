Китай быстро увеличивает собственный военный флот и арсенал ядерного оружия.

Что известно о наращивании Китаем количества ядерного оружия и увеличении флота

По информации издания со ссылкой на отчет аналитиков Минобороны США, по состоянию на май этого года на вооружении армии Китая было более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем годом ранее.

Американские военные аналитики ожидают, что уже к 2030 году Китай вдвое увеличит количество ядерных боеголовок и к 2035 году на вооружении армии КНР их будет уже более 1,5 тыс.

Если сравнить с тем, что они делали около десяти лет назад, то, что они делают сейчас, действительно намного превышает масштаб и сложность. Они расширяют и инвестируют в свои наземные, морские и воздушные платформы по доставке ядерной энергии, а также в инфраструктуру, необходимую для поддержания значительного расширения их ядерных сил, - пояснил журналистам неназванный чиновник Пентагона.

Как Китай планирует увеличивать производство ядерного оружия

В отчете Минобороны США подчеркивается, что в рамках новой программы по производству ядерного оружия Китай будет задействовать новые реакторы и заводы по переработке для производства плутония.

Официально в КНР утверждают, что эти мощности необходимы для "мирных целей".

Кроме того, Китай, вероятно, загрузил "по крайней мере некоторые" из своих 300 межконтинентальных баллистических ракет в шахты и расширяет военно-морской флот (количество кораблей и подлодок на вооружении увеличилось с прошлого года с 340 до 370).

А годовой оборонный бюджет Китая, вероятно, вырос на 7,1%.