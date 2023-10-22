Китай отправил военные корабли на Ближний Восток — названа причина

На фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС флотилия из шести военных кораблей КНР действовала в ближневосточном регионе в течение последней недели.

Китай отправил военные корабли на Ближний Восток

Известно, что 44-я Оперативная группа военно-морского сопровождения принимает участие в операциях в регионе с мая.

Под руководством кувейтского патрульного корабля "Файлака" военные корабли китайской оперативной группы, в том числе корабль "Цзибо", корабль "Цзинчжоу" и корабль "Цяньдаоху" пришвартовались в порту "Шувайх" в Кувейте около 9:00 утра, говорится в публике. — Их приветствовали более 200 человек, в том числе представители кувейтских военных. Поделиться

В оперативной группе Народно-освободительной армии:

эсминец с управляемыми ракетами типа 052D "Цзибо";

фрегат "Цзинчжоу";

корабль комплексной поставки "Цяньдаоху".

На днях китайские корабли ушли из порта города Мускат после совместных учений с Оманским флотом.

Во время визита представителей военного руководства Поднебесной в Оман пехотинцы из обеих стран побывали на кораблях друг друга.

Полгода назад оперативная группа КНР также принимала участие в сопроводительных миссиях в Аденском заливе, севернее сомалийского побережья. Но в начале этого месяца такую задачу передали 45-й группе.

Что в составе нового конвоя командования

В составе нового конвоя командование:

эсминец типа 052 "Урумчи";

фрегат "Линьи";

корабль поставки "Дунпинху".

Си Цзиньпин предлагает двустороннее решение для создания независимого государства Палестины как "основополагающий выход" из войны Израиля из ХАМАС.

По его словам, главное сейчас — это добиться прекращения огня, чтобы не разрешить конфликт выйти из-под контроля и распространиться дальше. Это необходимо для того, чтобы избежать еще более серьезного гуманитарного кризиса.