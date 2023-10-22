Китай отправил военные корабли на Ближний Восток — названа причина

На фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС флотилия из шести военных кораблей КНР действовала в ближневосточном регионе в течение последней недели.
Китай отправил военные корабли на Ближний Восток
Известно, что 44-я Оперативная группа военно-морского сопровождения принимает участие в операциях в регионе с мая.
В оперативной группе Народно-освободительной армии:
эсминец с управляемыми ракетами типа 052D "Цзибо";
фрегат "Цзинчжоу";
корабль комплексной поставки "Цяньдаоху".
На днях китайские корабли ушли из порта города Мускат после совместных учений с Оманским флотом.
Во время визита представителей военного руководства Поднебесной в Оман пехотинцы из обеих стран побывали на кораблях друг друга.
Полгода назад оперативная группа КНР также принимала участие в сопроводительных миссиях в Аденском заливе, севернее сомалийского побережья. Но в начале этого месяца такую задачу передали 45-й группе.
Что в составе нового конвоя командования
В составе нового конвоя командование:
эсминец типа 052 "Урумчи";
фрегат "Линьи";
корабль поставки "Дунпинху".
Си Цзиньпин предлагает двустороннее решение для создания независимого государства Палестины как "основополагающий выход" из войны Израиля из ХАМАС.
По его словам, главное сейчас — это добиться прекращения огня, чтобы не разрешить конфликт выйти из-под контроля и распространиться дальше. Это необходимо для того, чтобы избежать еще более серьезного гуманитарного кризиса.
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