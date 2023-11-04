Посадовці США та ЄС обговорюють з Україною переговори з РФ — NBC

Посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

Яка можливість переговорів з РФ

За словами одного нинішнього високопосадовця США та одного колишнього високопосадовця США, знайомих з дискусіями, офіційні особи США та Європи почали "тихо говорити з українським урядом про можливі мирні переговори з Росією для припинення війни".

Зокрема, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, – заявили посадовці. Поширити

Вони кажуть, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Посадовці побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Посадовці також заявляли, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками, – зазначає телеканал. Поширити

Водночас, як сказали двоє американських посадовці, адміністрація Байдена не має жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів з Україною.

За їхніми словами, Путін все ще вважає, що може "перечекати Захід", або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.

США планують переговори з Росією

За словами журналістів, паралельно команда Джо Байдена робить всеможливе, щоб залучити офіційну Москву до окремих перемовин щодо контролю над озброєннями після того, як РФ вийшла з договору "Новий старт", що обмежує боєголовки.

Відомо, що Білий дім уже надіслав Кремлю конфіденційний документ із викладом ідей щодо управління ядерними ризиками зараз і після закінчення терміну дії цієї угоди, яка скорочує американську та російську ядерну зброю великої дальності, у лютому 2026 року.

Як заявляє інсайдер в команді американського лідера, Вашингтон плекає надію розпочати "розмову про те, як може виглядати структура після Нового старту", ​​а також зменшити ядерну загрозу під час високої напруги через вторгнення Росії в Україну.

Що важливо розуміти, адміністрація Путіна досі відповіла на пропозицію Білого дому щодо старту нових перемовин.