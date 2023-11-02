WSJ дізналося про таємні переговори США з Китаєм та Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

WSJ дізналося про таємні переговори США з Китаєм та Росією

Джо Байден
Джерело:  The Wall Street Journal

Команда американського лідера Джо Байдена готується провести переговори з офіційним Пекіном щодо контролю над ядерним озброєнням.

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Згідно з даними The Wall Street Journal, офіційний Вашингтон має намір зробити все можливе, щоб подолати дестабілізуючу тристоронню гонку озброєнь між Штатами, Китаєм та Росією.

Що важливо розуміти, зустріч, яка повинна відбутися уже 6 листопада, буде першою з часів президенства Барака Обами.

За словами інсайдерів ці перемовини не варто вважати стартом офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін.

Натомість ця зустріч дасть американським офіційним особам можливість прощупати своїх китайських колег щодо ядерної доктрини Пекіна та амбітного нарощування його ядерного арсеналу, який протягом десятиліть був набагато меншим, ніж у США та Росії.

Ба більше, Білий дім розмірковує над тим, як стримати подвійну ядерну загрозу з боку Пекіна та Москви, а також хоче зрозуміти, чи потрібно буде Вашингтону розширювати свої ядерні сили в наступні роки.

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За словами журналістів, паралельно команда Джо Байдена робить всеможливе, щоб залучити офіційну Москву до окремих перемовин щодо контролю над озброєннями після того, як РФ вийшла з договору "Новий старт", що обмежує боєголовки.

Відомо, що Білий дім уже надіслав Кремлю конфіденційний документ із викладом ідей щодо управління ядерними ризиками зараз і після закінчення терміну дії цієї угоди, яка скорочує американську та російську ядерну зброю великої дальності, у лютому 2026 року.

Як заявляє інсайдер в команді американського лідера, Вашингтон плекає надію розпочати "розмову про те, як може виглядати структура після Нового старту", ​​а також зменшити ядерну загрозу під час високої напруги через вторгнення Росії в Україну.

Що важливо розуміти, адміністрація Путіна досі відповіла на пропозицію Білого дому щодо старту нових перемовин.

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