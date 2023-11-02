WSJ узнало о тайных переговорах США с Китаем и Россией

Команда американского лидера Джо Байдена готовится провести переговоры с официальными Пекином и Москвой касательно контроля над ядерным вооружением.

Предстоящие переговоры США и КНР: что известно

Согласно данным The Wall Street Journal, официальный Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы преодолеть дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений между Штатами, Китаем и Россией.

Что важно понимать, встреча, которая должна пройти уже 6 ноября, будет первой из времен президентства Барака Обамы.

По словам инсайдеров, эти переговоры не следует считать стартом официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

Эта встреча даст американским официальным лицам возможность прощупать своих китайских коллег по ядерной доктрине Пекина и амбициозному наращиванию его ядерного арсенала, который на протяжении десятилетий был намного меньше, чем в США и России. Поделиться

Более того, Белый дом размышляет над тем, как сдержать двойную ядерную угрозу со стороны Пекина и Москвы, а также хочет понять, нужно ли Вашингтону расширять свои ядерные силы в последующие годы.

США также планируют переговоры с Россией

По словам журналистов, параллельно команда Джо Байдена делает все возможное, чтобы привлечь официальную Москву к отдельным переговорам по контролю над вооружениями после того, как РФ вышла из ограничивающего боеголовки договора "Новый старт".

Известно, что Белый дом уже направил Кремлю конфиденциальный документ с изложением идей по управлению ядерными рисками сейчас и по истечении срока действия этого соглашения, сокращающего американское и российское ядерное оружие большой дальности, в феврале 2026 года.

Как заявляет инсайдер в команде американского лидера, Вашингтон питает надежду начать "разговор о том, как может выглядеть структура после “Нового старта", а также уменьшить ядерную угрозу во время высокого напряжения из-за вторжения России в Украину.

Что важно понимать, администрация Путина до сих пор ответила на предложение Белого дома по поводу старта новых переговоров.