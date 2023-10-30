У РФ заговорили про мирні переговори з Україною
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У РФ заговорили про мирні переговори з Україною

Шойгу
Джерело:  online.ua

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про війну Україні, а також «подальшого співіснування Росії із Заходом». 

Шойгу натякнув на мирні переговори з Україною

Шойгу зробив подібні заяви під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня. 

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом».

Втім, за його словами, є й умова – задля цього західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії». 

На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом, – заявив Шойгу.

 Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».

Лавров заговорив про мирні переговори

Сійярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН.

Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані, – сказав він.

Голова угорського МЗС додав, що однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні.

Наш колега Сергєй Лавров також поінформував нас про те, що Росія готова до мирних переговорів. Очевидно, що багато деталей ще потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що в якийсь момент будуть створені обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні шукати рішення за столом переговорів якомога швидше, – продовжив він.

Міністри закордонних справ Угорщини й РФ також обговорили співпрацю в енергетичній сфері та "всіх сферах, не зачеплених санкціями", й скандал із російським підручником, де Угорську революцію 1956 року називали "фашистською".

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