Глава міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про війну Україні, а також «подальшого співіснування Росії із Заходом».

Шойгу натякнув на мирні переговори з Україною

Шойгу зробив подібні заяви під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом».

Втім, за його словами, є й умова – задля цього західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії».

На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах – як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом, – заявив Шойгу. Поширити

Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».

Лавров заговорив про мирні переговори

Сійярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН.

Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані, – сказав він. Поширити

Голова угорського МЗС додав, що однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні.

Наш колега Сергєй Лавров також поінформував нас про те, що Росія готова до мирних переговорів. Очевидно, що багато деталей ще потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що в якийсь момент будуть створені обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні шукати рішення за столом переговорів якомога швидше, – продовжив він. Поширити

Міністри закордонних справ Угорщини й РФ також обговорили співпрацю в енергетичній сфері та "всіх сферах, не зачеплених санкціями", й скандал із російським підручником, де Угорську революцію 1956 року називали "фашистською".