У РФ заговорили про мирні переговори з Україною

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито готовність до переговорів про війну Україні, а також «подальшого співіснування Росії із Заходом».
Шойгу натякнув на мирні переговори з Україною
Шойгу зробив подібні заяви під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.
За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом».
Втім, за його словами, є й умова – задля цього західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії».
Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».
Лавров заговорив про мирні переговори
Сійярто сказав, що зустрівся з Лавровим, як це відбувалось на кожній сесії Генасамблеї ООН.
Голова угорського МЗС додав, що однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні.
Міністри закордонних справ Угорщини й РФ також обговорили співпрацю в енергетичній сфері та "всіх сферах, не зачеплених санкціями", й скандал із російським підручником, де Угорську революцію 1956 року називали "фашистською".
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