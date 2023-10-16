Прем'єр Ізраїля Нетаньяху вперше після початку війни провів переговори із Путіним

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху вперше після атаки терористів ХАМАС провів переговори із кремлівським диктатором та військовим ззлочинцем Володимиром Путіним.

Що відомо про переговори Нетаньяху із Путіним

В офісі глави ізраїльського уряду зазначили, що телефонна розмова між Нетаньяху та кремлівським диктатором відбулась увечері, 16 жовтня.

Однак у Нетаньяху не навели подробиць розмови.

У той же час у Кремлі заявили, що предметом обговорення був конфлікт в Ізраїлі, викликаний атакою терористичного палестинського угруповання ХАМАС.

До ізраїльської сторони доведено ключові моменти сьогоднішніх телефонних контактів із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії, - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля. Поширити

Що кажуть в Росії

Між тим, за інформацією підконтрольних Кремлю пропагандистських ЗМІ, Путін нібито заявив про відповідні кроки Москви із метою нормалізації ситуацїі та недопущення розширення конфлікту.

Також у пресслужбі Кремля повідомляють, що Путін проінформував про кроки, яких вживає Росія для сприяння нормалізації ситуації, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа.

Путін підтвердив принципову готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту.

Раніше російський президент провів телефонні розмови з лідерами Ірану, Єгипту, Сирії та Палестинської автономії.

При цьому, як повідомляється, Путін висловив співчуття рідним загиблих ізраїльтян, засуджуючи "будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення, зокрема жінки та діти".