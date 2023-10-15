WSJ заявляє про втрату Путіним ще одного важливого союзника

На переконання редакції американського видання WSJ, атака ХАМАС на Ізраїль поклала край близьким стосункам Путіна та Нетаньягу.

Путін втратив ще одного свого союзника

Журналісти звертають увагу на те, що лідер Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу зміг зберегти "тепле спілкування" з очільником Кремля Володимиром Путіним доволі довгий період часу.

До прикладу, він залишався із Путіним навіть у той час, коли від нього відвернулися майже всі світові лідери.

Навіть повномасштабна російсько-українська війна та потепління відносин Москви з заклятим ворогом Тель-Авіву - Іраном - не змогли підірвати цю співпрацю.

Біньяміну Нетаньягу та Володимир Путін доволі часто проводили телефонні перемовини, а лідер Ізраїлю оголосив про позаблоковий підхід до війни в Україні, відмовившись надавати Києву летальну допомогу або системи протиповітряної оборони, ігноруючи тиск міжнародної спільноти.

Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін - один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки, - зазначають журналісти. Поширити

Путін намагається відвернути увагу світу від України

На переконання редакції видання, провал угоди між Росією та Ізраїлем демонструє масштабні тектонічні зрушення у тому, яку роль РФ відіграє на Близькому Сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні.

Росія в обмін на "Шахеди" надала Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу Ірану винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході. Поширити

Що важливо розуміти, Кремль має внутрішні причини всіляко підтримувати війну якомога далі від російських кордонів.

Напередодні президентських виборів у Росії, які відбудуться у березні 2024 року, диктатор шукає спосіб відволіктися від війни в Україні.