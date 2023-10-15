WSJ заявляет о потере Путиным еще одного важного союзника

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WSJ заявляет о потере Путиным еще одного важного союзника

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Источник:  The Wall Street Journal
Владимир Путин

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По убеждению редакции американского издания WSJ, атака ХАМАС на Израиль положила конец близким отношениям Путина и Нетаньяху.

Путин потерял еще одного своего союзника

Журналисты обращают внимание на то, что лидер Израиля Биньямина Нетаньяху смог сохранять "теплое общение" с главой Кремля Владимиром Путиным достаточно долгий период времени.

Например, он оставался с Путиным даже в то время, когда от него отвернулись почти все мировые лидеры.

Даже полномасштабная российско-украинская война и потепление отношений Москвы с заклятым врагом Тель-Авива – Ираном – не смогли подорвать это сотрудничество.

Биньямина Нетаньяху и Владимир Путин довольно часто проводили телефонные переговоры, а лидер Израиля объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись оказывать Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, игнорируя давление международного сообщества.

Теперь после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль эти разговоры, похоже, прекратились. Путин - один из немногих мировых лидеров, не позвонивший Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки, - отмечают журналисты.

Путин пытается отвлечь внимание мира от Украины

По мнению редакции издания, провал соглашения между Россией и Израилем демонстрирует масштабные тектонические сдвиги в том, какую роль РФ играет на Ближнем Востоке с того момента, как Путин начал войну в Украине.

Россия в обмен на "Шахеды" предоставила Ирану учебно-тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи Ирану истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

Что важно понимать, Кремль имеет внутренние причины всячески поддерживать войну подальше от российских границ.

В преддверии президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2024 года, диктатор ищет способ отвлечь всех от войны в Украине.

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