WSJ заявляет о потере Путиным еще одного важного союзника

По убеждению редакции американского издания WSJ, атака ХАМАС на Израиль положила конец близким отношениям Путина и Нетаньяху.
Путин потерял еще одного своего союзника
Журналисты обращают внимание на то, что лидер Израиля Биньямина Нетаньяху смог сохранять "теплое общение" с главой Кремля Владимиром Путиным достаточно долгий период времени.
Например, он оставался с Путиным даже в то время, когда от него отвернулись почти все мировые лидеры.
Даже полномасштабная российско-украинская война и потепление отношений Москвы с заклятым врагом Тель-Авива – Ираном – не смогли подорвать это сотрудничество.
Биньямина Нетаньяху и Владимир Путин довольно часто проводили телефонные переговоры, а лидер Израиля объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись оказывать Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, игнорируя давление международного сообщества.
Путин пытается отвлечь внимание мира от Украины
По мнению редакции издания, провал соглашения между Россией и Израилем демонстрирует масштабные тектонические сдвиги в том, какую роль РФ играет на Ближнем Востоке с того момента, как Путин начал войну в Украине.
Что важно понимать, Кремль имеет внутренние причины всячески поддерживать войну подальше от российских границ.
В преддверии президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2024 года, диктатор ищет способ отвлечь всех от войны в Украине.
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