Иран пригрозил, что может вмешаться в войну Израиля и ХАМАС

Власти Ирана через ООН направили частное сообщение Израилю о том, что официальный Тегеран может вмешаться в войну, если ЦАХАЛ не остановит свою военную кампанию в секторе Газа.

Иран предупредил, что может начать войну против Израиля

Об этом 15 октября узнала редакция The Jerusalem Post.

Иран направил частное сообщение Израилю через ООН о том, что он может вмешаться, если Израиль продолжит свою военную кампанию по уничтожению ХАМАСа в Секторе Газа, - сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что кроме этого частного сообщения, официальный Тегеран также выступил с громким публичным заявлением, обнародованным в Twitter-аккаунте его постоянного представительства при ООН.

По словам представителей власти Ирана, если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация «может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия».

К слову, 15 октября издание The New York Times распространило информацию о том, что армия Израиля из-за погодных условий была вынуждена отменить наземное наступление на Сектор Газы, однако не отказалась от этого плана.

Как рассказывают инсайдеры издания, первоначально вторжение планировали начать 14-15 октября, однако наступление решили отложить на несколько дней из-за облачности, которая "осложнила бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск".

США пытаются защитить Израиль от войны с Ираном

Как уже упоминалось ранее, 10 октября американский лидер Джо Байден публично предостерег третьи стороны от попыток воспользоваться войной в Израиле.

Впоследствии глава Белого дома напрямую предупредил официальный Тегеран, чтобы тот «осторожничал» в своих действиях на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль.

15 октября стало известно, что Штаты направляют на Ближний Восток второй авианосец – также с целью удержания Ирана и Хезболлы.