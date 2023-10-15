Иран пригрозил, что может вмешаться в войну Израиля и ХАМАС

Власти Ирана через ООН направили частное сообщение Израилю о том, что официальный Тегеран может вмешаться в войну, если ЦАХАЛ не остановит свою военную кампанию в секторе Газа.
Иран предупредил, что может начать войну против Израиля
Об этом 15 октября узнала редакция The Jerusalem Post.
Следует обратить внимание на то, что кроме этого частного сообщения, официальный Тегеран также выступил с громким публичным заявлением, обнародованным в Twitter-аккаунте его постоянного представительства при ООН.
По словам представителей власти Ирана, если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация «может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия».
К слову, 15 октября издание The New York Times распространило информацию о том, что армия Израиля из-за погодных условий была вынуждена отменить наземное наступление на Сектор Газы, однако не отказалась от этого плана.
Как рассказывают инсайдеры издания, первоначально вторжение планировали начать 14-15 октября, однако наступление решили отложить на несколько дней из-за облачности, которая "осложнила бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск".
США пытаются защитить Израиль от войны с Ираном
Как уже упоминалось ранее, 10 октября американский лидер Джо Байден публично предостерег третьи стороны от попыток воспользоваться войной в Израиле.
Впоследствии глава Белого дома напрямую предупредил официальный Тегеран, чтобы тот «осторожничал» в своих действиях на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль.
15 октября стало известно, что Штаты направляют на Ближний Восток второй авианосец – также с целью удержания Ирана и Хезболлы.
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