Іран пригрозив, що може втрутитися у війну Ізраїля та ХАМАС
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Іран пригрозив, що може втрутитися у війну Ізраїля та ХАМАС

прапор Ірану
Джерело:  The Jerusalem Post

Влада Ірану через ООН надіслала приватне повідомлення Ізраїлю про те, що офіційний Тегеран може втрутитися у війну, якщо ЦАХАЛ не зупинить свою військову кампанію в Секторі Гази.

Іран попередив, що може розпочати війну проти Ізраїля

Про це 15 жовтня дізнала редакція видання The Jerusalem Post.

Іран надіслав приватне повідомлення Ізраїлю через ООН про те, що він може втрутитися, якщо Ізраїль продовжить свою військову кампанію зі знищення ХАМАС в Секторі Гази, - йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що окрім цього приватного повідомлення, офіційний Тегеран також виступив з гучною публічною заявою, яка була оприлюднена у Twitter-акаунті його постійного представництва при ООН.

За словами представників влади Ірану, якщо операції в Газі не будуть негайно припинені, ситуація «може вийти з-під контролю і мати далекосяжні наслідки».

До слова, 15 жовтня видання The New York Times поширило інформацію про те, що армія Ізраїлю через погодні умови була змушена скасувати наземний наступ на Сектор Гази, однак не відмовилася від цього плану.

Як розповідають інсайдери видання, спочатку вторгнення планували розпочати 14-15 жовтня, проте наступ вирішили відкласти на кілька днів через хмарність, яка "ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ.

США намагаються захистити Ізраїль від війни з Іраном

Як уже згадувалося раніше, 10 жовтня американський лідер Джо Байден публічно застеріг треті сторони від спроб скористатися війною в Ізраїлі.

Згодом очільник Білого дому безпосередньо попередив офіційний Тегеран, щоб той «був обережним» у своїх діях на Близькому Сході після нападу ХАМАС на Ізраїль.

15 жовтня стало відомо, що Штати направляють на Близький Схід другий авіаносець — також з метою стримання Ірану та Хезболли.

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