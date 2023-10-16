Премьер Израиля Нетаньяху впервые после начала войны провел переговоры с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после атаки террористов ХАМАС провел переговоры с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.
Что известно о переговорах Нетаньяху с Путиным
В офисе главы израильского правительства отметили, что телефонный разговор между Нетаньяху и кремлевским диктатором прошел вечером, 16 октября.
Однако в Нетаньяхе не привели подробности разговора.
В то же время в Кремле заявили, что предметом обсуждения был конфликт в Израиле, вызванный атакой террористической палестинской группировки ХАМАС.
Что говорят в России
Между тем, по информации подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ, Путин якобы заявил о ответных шагах Москвы с целью нормализации ситуации и недопущения расширения конфликта.
Также в пресс-службе Кремля сообщают, что Путин проинформировал о шагах, предпринимаемых Россией для содействия нормализации ситуации, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Путин подтвердил принципиальную готовность России работать в интересах прекращения конфликта.
Ранее президент провел телефонные разговоры с лидерами Ирана, Египта, Сирии и Палестинской автономии.
При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
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