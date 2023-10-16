Премьер Израиля Нетаньяху впервые после начала войны провел переговоры с Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Израиля Нетаньяху впервые после начала войны провел переговоры с Путиным

Нетаньяху и Путин
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после атаки террористов ХАМАС провел переговоры с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Что известно о переговорах Нетаньяху с Путиным

В офисе главы израильского правительства отметили, что телефонный разговор между Нетаньяху и кремлевским диктатором прошел вечером, 16 октября.

Однако в Нетаньяхе не привели подробности разговора.

В то же время в Кремле заявили, что предметом обсуждения был конфликт в Израиле, вызванный атакой террористической палестинской группировки ХАМАС.

До израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Что говорят в России

Между тем, по информации подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ, Путин якобы заявил о ответных шагах Москвы с целью нормализации ситуации и недопущения расширения конфликта.

Также в пресс-службе Кремля сообщают, что Путин проинформировал о шагах, предпринимаемых Россией для содействия нормализации ситуации, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Путин подтвердил принципиальную готовность России работать в интересах прекращения конфликта.

Ранее президент провел телефонные разговоры с лидерами Ирана, Египта, Сирии и Палестинской автономии.

При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как Путин использует ситуацию в Израиле против Украины — объяснение аналитиков
Владимир Путин, Кремль
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло план Путина относительно дискредитации Украины в Израиле
ГУР
Владимир Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
WSJ заявляет о потере Путиным еще одного важного союзника
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.