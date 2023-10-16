Премьер Израиля Нетаньяху впервые после начала войны провел переговоры с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после атаки террористов ХАМАС провел переговоры с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Что известно о переговорах Нетаньяху с Путиным

В офисе главы израильского правительства отметили, что телефонный разговор между Нетаньяху и кремлевским диктатором прошел вечером, 16 октября.

Однако в Нетаньяхе не привели подробности разговора.

В то же время в Кремле заявили, что предметом обсуждения был конфликт в Израиле, вызванный атакой террористической палестинской группировки ХАМАС.

До израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Поделиться

Что говорят в России

Между тем, по информации подконтрольных Кремлю пропагандистских СМИ, Путин якобы заявил о ответных шагах Москвы с целью нормализации ситуации и недопущения расширения конфликта.

Также в пресс-службе Кремля сообщают, что Путин проинформировал о шагах, предпринимаемых Россией для содействия нормализации ситуации, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Путин подтвердил принципиальную готовность России работать в интересах прекращения конфликта.

Ранее президент провел телефонные разговоры с лидерами Ирана, Египта, Сирии и Палестинской автономии.

При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".