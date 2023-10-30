В РФ заговорили о мирных переговорах с Украиной

Глава минобороны России Сергей Шойгу заявил о якобы готовности к переговорам о войне Украины, а также о «дальнейшем сосуществовании России с Западом».

Шойгу намекнул на мирные переговоры с Украиной

Шойгу сделал подобные заявления во время выступления на Пекинском оборонном форуме 30 октября.

По его словам, Москва готова к переговорам о «постконфликтном урегулировании кризиса в Украине и о дальнейшем сосуществовании» с Западом».

Впрочем, по его словам, есть и условие – для этого западные государства должны «остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России».

На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах – как относительно постконфликтного урегулирования украинского кризиса, так и параметров дальнейшего сосуществования с Западом в целом, – заявил Шойгу. Поделиться

Он цинично призвал "объединить усилия всех заинтересованных стран", чтобы сформировать "справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности".

Лавров заговорил о мирных переговорах

Сийярто сказал, что встретился с Лавровым, как это происходило на каждой сессии Генассамблеи ООН.

Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое. Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены, – сказал он. Поделиться

Глава венгерского МИД добавил, что одной из главных тем переговоров с россиянином была война в Украине.

Наш коллега Сергей Лавров также проинформировал нас о том, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, что многие детали еще нуждаются в уточнении. Я искренне надеюсь, что в какой-то момент будут созданы обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны искать решение за столом переговоров как можно скорее, – продолжил он. Поделиться

Министры иностранных дел Венгрии и РФ также обсудили сотрудничество в энергетической сфере и "всех сферах, не затронутых санкциями", и скандал с российским учебником, где Венгерскую революцию 1956 года называли "фашистской".