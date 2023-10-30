В РФ заговорили о мирных переговорах с Украиной

Глава минобороны России Сергей Шойгу заявил о якобы готовности к переговорам о войне Украины, а также о «дальнейшем сосуществовании России с Западом».
Шойгу намекнул на мирные переговоры с Украиной
Шойгу сделал подобные заявления во время выступления на Пекинском оборонном форуме 30 октября.
По его словам, Москва готова к переговорам о «постконфликтном урегулировании кризиса в Украине и о дальнейшем сосуществовании» с Западом».
Впрочем, по его словам, есть и условие – для этого западные государства должны «остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России».
Он цинично призвал "объединить усилия всех заинтересованных стран", чтобы сформировать "справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности".
Лавров заговорил о мирных переговорах
Сийярто сказал, что встретился с Лавровым, как это происходило на каждой сессии Генассамблеи ООН.
Глава венгерского МИД добавил, что одной из главных тем переговоров с россиянином была война в Украине.
Министры иностранных дел Венгрии и РФ также обсудили сотрудничество в энергетической сфере и "всех сферах, не затронутых санкциями", и скандал с российским учебником, где Венгерскую революцию 1956 года называли "фашистской".
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