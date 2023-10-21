Шредер заявил о сорванных "мирных переговорах" между Украиной и РФ

Бывший немецкий лидер и друг российского диктатора Герхард Шредер начал утверждать, что США, мол, сорвали “мирные переговоры” между Украиной и РФ. Однако никакими доказательствами свои громкие заявления он не подкрепили.
Шредер придумал новую чушь о российско-украинской войне
Что важно понимать, Герхард Шредер неоднократно выступал с скандальными украинофобскими заявлениями, ведь он является давним приятелем главы Кремля Владимира Путина.
По словам Шредера, в общей сложности было пять пунктов якобы "мирного плана".
Приспешник Путина уверяет, что речь шла об:
отказе членства Украины в НАТО;
"двуязычье" Украины;
"автономии" Донбасса;
"гарантиях безопасности" для Украины;
переговорах о статусе Крыма.
По убеждению Шредера, только США могли добиться завершения войны в Украине, а о том, что война могла бы завершиться выводом войск РФ - он почему-то не упомянул.
Более того, немецкий политик начал утверждать, что говорил с Умеровым и "тет-а-тет с Путиным", однако не рассказал, когда это происходило.
Шредер не верит в победу России во время возможной войны с НАТО
Журналисты также иронично поинтересовались у Шредера, можно ли доверять каким-либо договоренностям с Россией, которая грубо нарушила международное право и напала на Украину.
По убеждению одиозного политика, Западной Европе, мол, не нужно об этом волноваться, потому что Россия не сможет победить НАТО.
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