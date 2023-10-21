Шредер заявил о сорванных "мирных переговорах" между Украиной и РФ
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Шредер заявил о сорванных "мирных переговорах" между Украиной и РФ

Герхард Шредер
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Источник:  Berliner Zeitung

Бывший немецкий лидер и друг российского диктатора Герхард Шредер начал утверждать, что США, мол, сорвали “мирные переговоры” между Украиной и РФ. Однако никакими доказательствами свои громкие заявления он не подкрепили.

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Что важно понимать, Герхард Шредер неоднократно выступал с скандальными украинофобскими заявлениями, ведь он является давним приятелем главы Кремля Владимира Путина.

В 2022 году я получил запрос из Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать сообщение Путину, – утверждает канцлер ФРГ.

По словам Шредера, в общей сложности было пять пунктов якобы "мирного плана".

Приспешник Путина уверяет, что речь шла об:

  • отказе членства Украины в НАТО;

  • "двуязычье" Украины;

  • "автономии" Донбасса;

  • "гарантиях безопасности" для Украины;

  • переговорах о статусе Крыма.

По убеждению Шредера, только США могли добиться завершения войны в Украине, а о том, что война могла бы завершиться выводом войск РФ - он почему-то не упомянул.

На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили, – фантазирует приспешник Путина.

Более того, немецкий политик начал утверждать, что говорил с Умеровым и "тет-а-тет с Путиным", однако не рассказал, когда это происходило.

Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что Россия теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть, – цинично добавил экс-канцлер ФРГ.

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Журналисты также иронично поинтересовались у Шредера, можно ли доверять каким-либо договоренностям с Россией, которая грубо нарушила международное право и напала на Украину.

По убеждению одиозного политика, Западной Европе, мол, не нужно об этом волноваться, потому что Россия не сможет победить НАТО.

Независимо от того, кто находится у власти, в России существует убеждение, что Запад хочет расширяться дальше вместе с НАТО, а именно на постсоветское пространство. Ключевые слова: Грузия и Украина. Никто во главе России этого не допустит, – заявил Шредер.

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