В Кремле возмутились из-за жесткого заявления Байдена о Путине

Во время нового обращения к нации президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАС. В Кремле сразу же обиделись.

Москва обиделась на слова Байдена о Путине

Одним из первых своим возмущением решил поделиться неизменный спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, российские власти "считают неприемлемым" сравнение президента РФ Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое выразил американский лидер Джо Байден.

Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента, – заявил пресс-секретарь российского диктатора. Поделиться

Кроме того, Песков цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Мировые лидеры начали сравнивать Путина с ХАМАС

Как уже упоминалось ранее, 19 октября, во время обращения к американскому народу, Джо Байден публично раскритиковал действия террористической группировки ХАМАС относительно Израиля и российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

По мнению американского лидера, атака боевиков на Израиль и вторжение россиян в Украину имеют общие мотивы.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, – подчеркнул глава Белого дома. Поделиться

Следует отметить, что с подобным заявлением также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она также указала на схожесть между ХАМАС и Путиным.