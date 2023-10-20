В Кремле возмутились из-за жесткого заявления Байдена о Путине

Во время нового обращения к нации президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАС. В Кремле сразу же обиделись.
Москва обиделась на слова Байдена о Путине
Одним из первых своим возмущением решил поделиться неизменный спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам последнего, российские власти "считают неприемлемым" сравнение президента РФ Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое выразил американский лидер Джо Байден.
Кроме того, Песков цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".
Мировые лидеры начали сравнивать Путина с ХАМАС
Как уже упоминалось ранее, 19 октября, во время обращения к американскому народу, Джо Байден публично раскритиковал действия террористической группировки ХАМАС относительно Израиля и российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.
По мнению американского лидера, атака боевиков на Израиль и вторжение россиян в Украину имеют общие мотивы.
Следует отметить, что с подобным заявлением также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Она также указала на схожесть между ХАМАС и Путиным.
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