В Кремле возмутились из-за жесткого заявления Байдена о Путине
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В Кремле возмутились из-за жесткого заявления Байдена о Путине

Владимир Путин
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Источник:  ONLINE.UA

Во время нового обращения к нации президент США Джо Байден сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАС. В Кремле сразу же обиделись.

Москва обиделась на слова Байдена о Путине

Одним из первых своим возмущением решил поделиться неизменный спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам последнего, российские власти "считают неприемлемым" сравнение президента РФ Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое выразил американский лидер Джо Байден.

Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента, – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Кроме того, Песков цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Мировые лидеры начали сравнивать Путина с ХАМАС

Как уже упоминалось ранее, 19 октября, во время обращения к американскому народу, Джо Байден публично раскритиковал действия террористической группировки ХАМАС относительно Израиля и российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

По мнению американского лидера, атака боевиков на Израиль и вторжение россиян в Украину имеют общие мотивы.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, – подчеркнул глава Белого дома.

Следует отметить, что с подобным заявлением также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она также указала на схожесть между ХАМАС и Путиным.

Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли. ХАМАС, поддерживающий Иран, хочет стереть Израиль с лица земли. Россия и ХАМАС похожи друг на друга. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, их "суть одна". И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, в частности младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы через Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, - предупредила она.

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