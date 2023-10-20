У Кремлі обурилися через жорстку заяву Байдена про Путіна

Під час нового звернення до нації президент США Джо Байден порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАС. У Кремлі одразу образилися.

Москва образилася на слова Байдена про Путіна

Одним з перших своїм обуренням вирішив поділитися незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, російська влада "вважає неприйнятним" порівняння президента РФ Володимира Путіна з палестинським ХАМАСом, яке висловив американський лідер Джо Байден.

Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента, - заявив прессекретар російського диктатора. Поширити

Окрім того, Пєсков цинічно заявив, що "навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав".

Світові лідери почали порівнювати Путіна з ХАМАС

Як уже згадувалося раніше, 19 жовтня, під час звернення до американського народу, Джо Байден публічно розкритикував дії терористичного угрупування ХАМАС щодо Ізраїлю та російського диктатора Володимира Путіна стосовно України.

На переконання американського лідера, атака бойовиків на Ізраїль і вторгнення росіян в Україну мають спільні мотиви.

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, – наголосив очільник Білого дому. Поширити

Варто зазначити, що зі схожою заявою також виступила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона також вказала на схожість між ХАМАС та Путіним.