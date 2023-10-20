У Кремлі обурилися через жорстку заяву Байдена про Путіна
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У Кремлі обурилися через жорстку заяву Байдена про Путіна

Володимир Путын
Джерело:  ONLINE.UA

Під час нового звернення до нації президент США Джо Байден порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАС. У Кремлі одразу образилися.

Москва образилася на слова Байдена про Путіна

Одним з перших своїм обуренням вирішив поділитися незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами останнього, російська влада "вважає неприйнятним" порівняння президента РФ Володимира Путіна з палестинським ХАМАСом, яке висловив американський лідер Джо Байден.  

Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента, - заявив прессекретар російського диктатора.

Окрім того, Пєсков цинічно заявив, що "навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав".

Світові лідери почали порівнювати Путіна з ХАМАС

Як уже згадувалося раніше, 19 жовтня, під час звернення до американського народу, Джо Байден публічно розкритикував дії терористичного угрупування ХАМАС щодо Ізраїлю та російського диктатора Володимира Путіна стосовно України.

На переконання американського лідера, атака бойовиків на Ізраїль і вторгнення росіян в Україну мають спільні мотиви.

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, – наголосив очільник Білого дому.

Варто зазначити, що зі схожою заявою також виступила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона також вказала на схожість між ХАМАС та Путіним.

Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі. ХАМАС, який підтримує Іран, хоче стерти Ізраїль з лиця землі. Росія та ХАМАС схожі один на одного. Як сказав президент України Володимир Зеленський, їх „суть одна". І ті, й інші вбивали і брали в заручники невинних мирних жителів, зокрема немовлят та дітей. Це варварський спосіб боротьби. І якщо цю заразу не зупинити, вона може поширитися з Європи через Близький Схід та до Індо-Тихоокеанського регіону, - попередила вона.

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