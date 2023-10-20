Байден попередив світ про спільну мету Путіна та ХАМАС

На переконання американського лідера Джо Байдена, атака ХАМАС на Ізраїль і вторгнення Росії в Україну мають спільні мотиви.
Байден пояснив логіку дій ХАМАС та РФ
Під час традиційно звернення до нації, очільник Білого дому вкотре нагадав американцям, як важливо підтримувати демократії у їхній боротьбі за свободу.
Він також звернув увагу на те, що, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії.
Байден наполягає на збільшенні допомоги Україні та Ізраїлю
Не можна також не згадати про те, що під час звернення до нації американський лідер заявив, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.
Згідно з даними американських журналістів, йдеться про 60 млрд доларів для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі 100 млрд доларів.
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