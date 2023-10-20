Байден попередив світ про спільну мету Путіна та ХАМАС

На переконання американського лідера Джо Байдена, атака ХАМАС на Ізраїль і вторгнення Росії в Україну мають спільні мотиви.

Байден пояснив логіку дій ХАМАС та РФ

Під час традиційно звернення до нації, очільник Білого дому вкотре нагадав американцям, як важливо підтримувати демократії у їхній боротьбі за свободу.

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, - попередив міжнародну спільноту президент США. Поширити

Він також звернув увагу на те, що, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії.

Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати. Якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою влади і прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною, - пояснив очільник Білого дому. Поширити

Байден наполягає на збільшенні допомоги Україні та Ізраїлю

Не можна також не згадати про те, що під час звернення до нації американський лідер заявив, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.

Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків, - закликав очільник Білого дому. Поширити

Згідно з даними американських журналістів, йдеться про 60 млрд доларів для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі 100 млрд доларів.