Байден предупредил мир об общей цели Путина и ХАМАС

По мнению американского лидера Джо Байдена, атака ХАМАС на Израиль и вторжение России в Украину имеют общие мотивы.
Байден объяснил логику действий ХАМАС и РФ
Во время традиционно обращения к нации глава Белого дома в очередной раз напомнил американцам, как важно поддерживать демократии в их борьбе за свободу.
Он также обратил внимание на то, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.
Байден настаивает на увеличении помощи Украине и Израилю
Нельзя также не упомянуть, что во время обращения к нации американский лидер заявил, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.
Согласно данным американских журналистов, речь идет о 60 млрд долларов для Украины и помощи Израилю в запросе на финансирование в размере 100 млрд долларов.
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