Байден предупредил мир об общей цели Путина и ХАМАС

По мнению американского лидера Джо Байдена, атака ХАМАС на Израиль и вторжение России в Украину имеют общие мотивы.

Байден объяснил логику действий ХАМАС и РФ

Во время традиционно обращения к нации глава Белого дома в очередной раз напомнил американцам, как важно поддерживать демократии в их борьбе за свободу.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них есть общая цель: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, - предупредил международное сообщество президент США. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.

Они продолжают действовать, и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной, - объяснил глава Белого дома. Поделиться

Байден настаивает на увеличении помощи Украине и Израилю

Нельзя также не упомянуть, что во время обращения к нации американский лидер заявил, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный преуспевающий мир для наших детей и внуков, - призвал глава Белого дома. Поделиться

Согласно данным американских журналистов, речь идет о 60 млрд долларов для Украины и помощи Израилю в запросе на финансирование в размере 100 млрд долларов.