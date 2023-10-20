Байден предупредил мир об общей цели Путина и ХАМАС
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Политика
Дата публикации

Байден предупредил мир об общей цели Путина и ХАМАС

Белый Дом
Джо Байден
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По мнению американского лидера Джо Байдена, атака ХАМАС на Израиль и вторжение России в Украину имеют общие мотивы.

Байден объяснил логику действий ХАМАС и РФ

Во время традиционно обращения к нации глава Белого дома в очередной раз напомнил американцам, как важно поддерживать демократии в их борьбе за свободу.

ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них есть общая цель: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, - предупредил международное сообщество президент США.

Он также обратил внимание на то, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии.

Они продолжают действовать, и цена угрозы для Америки и всего мира продолжает расти. Если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной только Украиной, - объяснил глава Белого дома.

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Нельзя также не упомянуть, что во время обращения к нации американский лидер заявил, что пришлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный преуспевающий мир для наших детей и внуков, - призвал глава Белого дома.

Согласно данным американских журналистов, речь идет о 60 млрд долларов для Украины и помощи Израилю в запросе на финансирование в размере 100 млрд долларов.

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