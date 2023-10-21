По словам известного российского оппозиционера Геннадия Гудкова, сейчас в Кремле нарастают панические настроения на фоне активной подготовки ВСУ к предстоящему контрнаступлению. Эксперт обращает внимание на то, что армия РФ потеряла не только много живой силы и техники, но и желание продолжать войну, которую она никогда не сможет выиграть. Это означает, что у Украины есть все шансы победить врага уже в 2023 году.

Источник: "24 Канал"

Война близится к концу

Гудков обращает внимание на то, что на ускорение приближения финала войны существенно влияют несколько факторов.

Несмотря на то, что Кремль мог решить проблемы с амуницией, питанием и снабжением своей армии, ее потери все равно продолжают стремительно расти.

По словам оппозиционера, российские захватчики не только теряют боевой дух, если таковой вообще был, но и способность наступать. Ни одной цели им достичь не удалось.

Война не может продолжаться бесконечно. И враг не может вечно воевать, если понимает, что результата нет, а Украина набирает силу. Банально падает боевой дух, а способность идти в наступление снижается. Я очень верю в будущее контрнаступление Украины, – объяснил Геннадий Гудков.

Помощь Запада может сыграть ключевую роль в победе Украины

Как считает оппозиционер, по состоянию на сегодняшний день крайне многое зависит от помощи международных партнеров Киева.

Эксперт верит в то, что Запад выполнит все свои обещания касательно поставок оружия ВСУ для предстоящего контрнаступления.

Российская армия не выдержит наступление Украины и откатится назад. А это тяжелое моральное состояние общественности, даже той, которая пока поддерживает Путина. То есть, судя по всей логике, все закончится в 2023 году, или, по крайней мере, все станет понятно, – озвучил свой прогноз враг Путина.

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