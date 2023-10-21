За словами відомо російського позиціонера Геннадія Гудкова, наразі у Кремля наростають панічні настрої на тлі активної підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу. Експерт звертає увагу на те, що армія РФ втратила не лише багато живої сили та техніки, а й бажання продовжувати війну, яку вона ніколи не зможе виграти. Це означає, що в України є всі шанси здобути перемогу уже в 2023 році.
Джерело: "24 Канал"
Війна уже наближається до завершення
Гудков звертає увагу на те, що до прискорення наближення фіналу війни суттєво впливають декілька факторів.
Попри те, що Кремль мав змогу розв'язати проблеми з амуніцією, харчуванням та постачанням своєї армії, її втрати все одно продовжують стрімко зростати.
За словами опозиціонера, російські загарбники не лише втрачають бойовий дух, якщо такий узагалі був, і здатність наступати. Жодної цілі їм досягти не вдалося.
Війна не може тривати безкінечно. І ворог не може вічно воювати, якщо розуміє, що результату немає, а Україна набирає силу. Банально втрачається бойовий дух, а здатність йти в наступ знижується. Я дуже вірю у майбутній контрнаступ України, – пояснив Геннадій Гудков.
Допомога Заходу може відіграти ключову роль у перемозі України
Як вважає опозиціонер, станом на сьогодні вкрай багато чого залежить від допомоги міжнародних партнерів Києва.
Експерт вірить у те, що Захід виконає усі свої обіцянки щодо постачання зброї ЗСУ для майбутнього контрнаступу.
Російська армія не утримає наступ України і відкотиться назад. А це тяжкий моральний стан громадськості, навіть тієї, що поки підтримує Путіна. Тобто судячи з усієї логіки, все закінчиться у 2023 році, або принаймні все стане зрозуміло, – озвучив свій прогноз ворог Путіна.
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