За словами відомо російського позиціонера Геннадія Гудкова, наразі у Кремля наростають панічні настрої на тлі активної підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу. Експерт звертає увагу на те, що армія РФ втратила не лише багато живої сили та техніки, а й бажання продовжувати війну, яку вона ніколи не зможе виграти. Це означає, що в України є всі шанси здобути перемогу уже в 2023 році.

Джерело: "24 Канал"

Війна уже наближається до завершення

Гудков звертає увагу на те, що до прискорення наближення фіналу війни суттєво впливають декілька факторів.

Попри те, що Кремль мав змогу розв'язати проблеми з амуніцією, харчуванням та постачанням своєї армії, її втрати все одно продовжують стрімко зростати.

За словами опозиціонера, російські загарбники не лише втрачають бойовий дух, якщо такий узагалі був, і здатність наступати. Жодної цілі їм досягти не вдалося.

Війна не може тривати безкінечно. І ворог не може вічно воювати, якщо розуміє, що результату немає, а Україна набирає силу. Банально втрачається бойовий дух, а здатність йти в наступ знижується. Я дуже вірю у майбутній контрнаступ України, – пояснив Геннадій Гудков.

Допомога Заходу може відіграти ключову роль у перемозі України

Як вважає опозиціонер, станом на сьогодні вкрай багато чого залежить від допомоги міжнародних партнерів Києва.

Експерт вірить у те, що Захід виконає усі свої обіцянки щодо постачання зброї ЗСУ для майбутнього контрнаступу.

Російська армія не утримає наступ України і відкотиться назад. А це тяжкий моральний стан громадськості, навіть тієї, що поки підтримує Путіна. Тобто судячи з усієї логіки, все закінчиться у 2023 році, або принаймні все стане зрозуміло, – озвучив свій прогноз ворог Путіна.

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