Колишній німецький лідер та друг російського диктатора Герхард Шредер почав стверджувати, що США, мовляв, зірвали мирні перемовини між Україною та РФ. Однак жодними доказами свої гучні заяви не підкріпив.
Шредер вигадав нову нісенітницю про російсько-українську війну
Що важливо розуміти, Герхард Шредер неодноразово виступав з українофобськими скандальними заявами, адже він є давнім приятелем очільника Кремля Володимира Путіна.
За словами Шредера, загалом було п’ять пунктів нібито "мирного плану".
Поплічник Путіна запевняє, що нібито йшлося про:
відмову членства України в НАТО;
"двомовність" України;
"автономію" Донбасу;
"гарантії безпеки" для України; і
переговори щодо статусу Криму.
На переконання Шредера, лише США могли добитися завершення війна в Україні, а про те, що війна могла б завершитися виведенням військ РФ - він чомусь не згадав.
Ба більше, німецький політик почав стверджувати, що говорив із Умеровим і "тет-а-тет з Путіним", однак не розповів, коли це саме відбувалося.
Шредер не вірить у перемогу Росії під час можливої війни з НАТО
Журналісти також іронічно поцікавилися у Шредера, чи можна довіряти будь-яким домовленостям із Росією, яка грубо порушила міжнародне право й напала на Україну.
На переконання одіозного політика, Західній Європі, мовляв, не потрібно про це хвилюватися, бо Росія не зможе перемогти НАТО.
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