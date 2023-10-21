Шредер заявив про зірвані "мирні переговори" між Україною та РФ

Колишній німецький лідер та друг російського диктатора Герхард Шредер почав стверджувати, що США, мовляв, зірвали мирні перемовини між Україною та РФ. Однак жодними доказами свої гучні заяви не підкріпив.

Шредер вигадав нову нісенітницю про російсько-українську війну

Що важливо розуміти, Герхард Шредер неодноразово виступав з українофобськими скандальними заявами, адже він є давнім приятелем очільника Кремля Володимира Путіна.

У 2022 році я отримав запит з України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну, – стверджує канцлер ФРН. Поширити

За словами Шредера, загалом було п’ять пунктів нібито "мирного плану".

Поплічник Путіна запевняє, що нібито йшлося про:

відмову членства України в НАТО;

"двомовність" України;

"автономію" Донбасу;

"гарантії безпеки" для України; і

переговори щодо статусу Криму.

На переконання Шредера, лише США могли добитися завершення війна в Україні, а про те, що війна могла б завершитися виведенням військ РФ - він чомусь не згадав.

На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили, – фантазує поплічник Путіна. Поширити

Ба більше, німецький політик почав стверджувати, що говорив із Умеровим і "тет-а-тет з Путіним", однак не розповів, коли це саме відбувалося.

Моє враження: нічого не могло статися, тому що все інше було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що Росія буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти, – цинічно додав ексканцлер ФРН. Поширити

Шредер не вірить у перемогу Росії під час можливої війни з НАТО

Журналісти також іронічно поцікавилися у Шредера, чи можна довіряти будь-яким домовленостям із Росією, яка грубо порушила міжнародне право й напала на Україну.

На переконання одіозного політика, Західній Європі, мовляв, не потрібно про це хвилюватися, бо Росія не зможе перемогти НАТО.