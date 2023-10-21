Гаррі Каспаров розкрив головний план Путіна у війні проти України — відео

За словами російського опозиційного політика та чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова, у диктатора Володимира Путіна насправді немає чіткого плану війни з Україною. Єдиний його план — дочекатися, поки партнерам набридне допомагати Києву.

На що розраховує Путін під час війни з Україною

На переконання політика, в очільника Кремля не має довгострокової стратегії щодо війни з Україною. Наразі президент РФ розраховує винятково на свою ресурсну базу.

Путін досі вірить в те, що країна-агресорка зможе протриматись у війні на виснаження та перемогти ЗСУ, бо, мовляв, Захід все-таки втомиться постійно допомагати Києву.

Гаррі Каспаров також звернув увагу на те, що нерішучість США під час допомоги Україні підштовхнула ХАМАС до нападу на Ізраїль, адже терористи вірили в те, що Тель-Авів залишиться сам на сам з ворогом у цій війні.

Путін не думає на багато ходів вперед. У диктаторів зазвичай взагалі вкрай короткий горизонт планування, який вкрай рідко супроводжується якоюсь стратегією. Не варто шукати в діях Путіна якогось глибокого задуму, – вважає опозиціонер. Поширити

Скільки ще армія РФ може воювати з Україною

Влада РФ прогнозує, що економічно країна-агресорка може протриматись у стані війни ще приблизно рік.

Однак не можна забувати про те, що саме тоді у США, цілком ймовірно, зміниться влада, й наразі невідомо, чи буде вона так само потужно підтримувати Україну, як це зараз робить адміністрація Джо Байдена.

Зараз ми бачимо, як російська економіка воєнізується. Звичайно, це правда, що Росія становить лише 1,5% світової економіки, однак Путін робить усе, щоб принаймні чверть російського виробництва обслуговувала війну проти України. І поки що Захід не відповів на цю воєнізацію симетрично, – пояснив Гаррі Каспаров. Поширити

Опозиціонер також закликав не ігнорувати той факт, що російські ресурси не є безмежними.

Країна-агресорка не зможе мобілізувати "мільйон військових", хоча й часто намагається цим налякати українців.