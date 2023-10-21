Гаррі Каспаров розкрив головний план Путіна у війні проти України — відео

За словами російського опозиційного політика та чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова, у диктатора Володимира Путіна насправді немає чіткого плану війни з Україною. Єдиний його план — дочекатися, поки партнерам набридне допомагати Києву.
На що розраховує Путін під час війни з Україною
На переконання політика, в очільника Кремля не має довгострокової стратегії щодо війни з Україною. Наразі президент РФ розраховує винятково на свою ресурсну базу.
Путін досі вірить в те, що країна-агресорка зможе протриматись у війні на виснаження та перемогти ЗСУ, бо, мовляв, Захід все-таки втомиться постійно допомагати Києву.
Гаррі Каспаров також звернув увагу на те, що нерішучість США під час допомоги Україні підштовхнула ХАМАС до нападу на Ізраїль, адже терористи вірили в те, що Тель-Авів залишиться сам на сам з ворогом у цій війні.
Скільки ще армія РФ може воювати з Україною
Влада РФ прогнозує, що економічно країна-агресорка може протриматись у стані війни ще приблизно рік.
Однак не можна забувати про те, що саме тоді у США, цілком ймовірно, зміниться влада, й наразі невідомо, чи буде вона так само потужно підтримувати Україну, як це зараз робить адміністрація Джо Байдена.
Опозиціонер також закликав не ігнорувати той факт, що російські ресурси не є безмежними.
Країна-агресорка не зможе мобілізувати "мільйон військових", хоча й часто намагається цим налякати українців.
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