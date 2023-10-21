Путін уже знайшов заміну Суровікіну

У Росії призначили нового головкома ПКС

Командувачем повітряно-космічних сил Росії замість Сергія Суровікіна став Віктор Афзалов, – повідомляють пропагандистські медіа із посиланнями на своїх інсайдерів. Поширити

Варто звернути увагу на те, що Афзалов уже був виконувачем обов’язків, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням військ та сил в Україні.

Окрім того, відомо, що рік тому він отримав звання генерал-полковника.

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Що важливо знати про Сергія Суровікіна

11 вересня 2023 року поплічник російського диктатора очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Після заколоту Євгена Пригожина почали ширитися чутки, що Сергій Суровікін нібито підтримав дії вагнерівців.

13 липня американські ЗМІ писали про те, що ФСБ РФ затримала щонайменше 13 високопоставлених військових, зокрема й генерала Суровікіна.

Окрім того, повідомлялося, що 15 офіцерів відсторонили або звільнили.

22 серпня російський диктатор Володимир Путін звільнив з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ генерала Сергія Суровікіна, якого, за даними ЗМІ, затримала контррозвідка у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина, - йдеться в повідомленні. Поширити

5 вересня з’явилася інформація про те, що Суровікіна відпустили через кілька днів після загибелі в авіакатастрофі ватажка Групи “Вагнера” Євгена Пригожина.

За день з сайту Міноборони Росії видалили сторінку з усіма даними про колишнього командувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.