Путин уже нашел замену Суровикину

Виктор Афзалов стал командующим воздушно-космическими силами России вместо Сергея Суровикина.
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Следует обратить внимание на то, что Афзалов уже был исполняющим обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине.
Кроме того, известно, что год назад он получил звание генерал-полковника.
Что важно знать о Сергее Суровикине
11 сентября 2023 года приспешник российского диктатора возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.
После мятежа Евгения Пригожина начали распространяться слухи, что Сергей Суровикин якобы поддержал действия вагнеровцев.
13 июля американские СМИ писали о том, что ФСБ РФ задержала, по меньшей мере, 13 высокопоставленных военных, в том числе и генерала Суровикина.
Кроме того, сообщалось, что 15 офицеров отстранили или уволили.
5 сентября появилась информация о том, что Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.
На следующий день с сайта Минобороны России удалили страницу со всеми данными о бывшем командующем Воздушно-космическими силами генерале Сергее Суровикине.
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