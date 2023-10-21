Путин уже нашел замену Суровикину

В России назначен новый главком ВКС

Командующим воздушно-космических сил России вместо Сергея Суровикина стал Виктор Афзалов, - сообщают пропагандистские медиа со ссылками на своих инсайдеров. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что Афзалов уже был исполняющим обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в Украине.

Кроме того, известно, что год назад он получил звание генерал-полковника.

Фото: коллаж

Что важно знать о Сергее Суровикине

11 сентября 2023 года приспешник российского диктатора возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

После мятежа Евгения Пригожина начали распространяться слухи, что Сергей Суровикин якобы поддержал действия вагнеровцев.

13 июля американские СМИ писали о том, что ФСБ РФ задержала, по меньшей мере, 13 высокопоставленных военных, в том числе и генерала Суровикина.

Кроме того, сообщалось, что 15 офицеров отстранили или уволили.

22 августа российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина, - сказано в сообщении. Поделиться

5 сентября появилась информация о том, что Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря Группы Вагнера Евгения Пригожина.

На следующий день с сайта Минобороны России удалили страницу со всеми данными о бывшем командующем Воздушно-космическими силами генерале Сергее Суровикине.