Что случилось с Кадыровым, Пригожиным и Суровикиным — ответ Буданова

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, несмотря на все ожидания украинцев и международного сообщества, глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор жив.

У Кадырова были серьезные проблемы со здоровьем, но он выжил

Как отмечает шеф Глава главного управления разведки, скандальный глава подконтрольной Кремлю Чечне Рамзан Кадыров уже поправился.

Как выяснилось, у приспешника Путина были проблемы с почками.

Проблемы со здоровьем у него есть, это верно. Тот эпизод, который вы сейчас упомянули, он действительно болел, но выздоровел. Это тоже нужно признать, нравится нам это или не нравится. У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но он это прошел, - рассказал Кирилл Буданов. Поделиться

Погиб ли на самом деле Пригожин

Кроме того, глава ГУР упомянул о другом приспешнике Путине - предводителе Группы "Вагнер" Евгении Пригожине - якобы погибшем 23 августа в авиакатастрофе на территории РФ.

Что касается гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор никакого факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб, – откровенно признался Кирилл Буданов. Поделиться

По его словам, исчезновение Пригожина из театра военных действий существенно ослабило его боевиков и этот факт нельзя отрицать.

Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК, - объяснил шеф украинской разведки. Поделиться

Что известно о Суровикине

Кроме того, глава ГУР поделился данными о бывшем командующем Воздушно-космическим силам (ПКС) России Сергее Суровикине, которого уволили из-за связи с "Вагнером".

Кирилл Буданов предполагает, что Суровикину "дали номинальную должность" и "живется ему нормально".