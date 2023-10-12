Что случилось с Кадыровым, Пригожиным и Суровикиным — ответ Буданова

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, несмотря на все ожидания украинцев и международного сообщества, глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор жив.
У Кадырова были серьезные проблемы со здоровьем, но он выжил
Как отмечает шеф Глава главного управления разведки, скандальный глава подконтрольной Кремлю Чечне Рамзан Кадыров уже поправился.
Как выяснилось, у приспешника Путина были проблемы с почками.
Погиб ли на самом деле Пригожин
Кроме того, глава ГУР упомянул о другом приспешнике Путине - предводителе Группы "Вагнер" Евгении Пригожине - якобы погибшем 23 августа в авиакатастрофе на территории РФ.
По его словам, исчезновение Пригожина из театра военных действий существенно ослабило его боевиков и этот факт нельзя отрицать.
Что известно о Суровикине
Кроме того, глава ГУР поделился данными о бывшем командующем Воздушно-космическим силам (ПКС) России Сергее Суровикине, которого уволили из-за связи с "Вагнером".
Кирилл Буданов предполагает, что Суровикину "дали номинальную должность" и "живется ему нормально".
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