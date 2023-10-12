Сколько еще лет Россия может воевать с Украиной — прогноз Буданова

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечает, что способности России воевать с Украиной следует рассматривать с разных точек зрения.
Буданов предупреждает, что пока у РФ есть ресурсы для войны против Украины
Журналисты поинтересовались у шефа украинской разведки, сколько может продолжаться война.
Согласно данным главы ГУР, без особых проблем Россия может позволить себе вести войну до 2025 года. Это учитывая экономическую ситуацию в стране-агрессорке.
Глава ГУР обращает внимание на то, что у нашей страны также есть значительный человеческий ресурс для ведения войны.
По его словам, российско-украинская война также подтвердила тот факт, что совокупные расходы вооружения боеприпаса гораздо больше, чем то, что можно произвести.
На этом фоне Кирилл Буданов озвучил прогноз, что все страны будут пытаться в будущем наращивать арсеналы своего вооружения.
Буданов прогнозирует начало глобальной войны
Не обошел вниманием шеф украинской разведки и нападение террористов ХАМАС на Израиль.
Глава ГУР обращает внимание на то, что появляется все больше горячих точек на карте мира, и эти события нельзя игнорировать.
По мнению Кирилла Буданова, Третья мировая война – это вполне вероятный сценарий в современных реалиях.
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