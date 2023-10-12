Сколько еще лет Россия может воевать с Украиной — прогноз Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько еще лет Россия может воевать с Украиной — прогноз Буданова

Кирилл Буданов, ГУР
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечает, что способности России воевать с Украиной следует рассматривать с разных точек зрения.

Буданов предупреждает, что пока у РФ есть ресурсы для войны против Украины

Журналисты поинтересовались у шефа украинской разведки, сколько может продолжаться война.

Согласно данным главы ГУР, без особых проблем Россия может позволить себе вести войну до 2025 года. Это учитывая экономическую ситуацию в стране-агрессорке.

По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго, - отмечает Кирилл Буданов.

Глава ГУР обращает внимание на то, что у нашей страны также есть значительный человеческий ресурс для ведения войны.

По его словам, российско-украинская война также подтвердила тот факт, что совокупные расходы вооружения боеприпаса гораздо больше, чем то, что можно произвести.

На этом фоне Кирилл Буданов озвучил прогноз, что все страны будут пытаться в будущем наращивать арсеналы своего вооружения.

Буданов прогнозирует начало глобальной войны

Не обошел вниманием шеф украинской разведки и нападение террористов ХАМАС на Израиль.

Глава ГУР обращает внимание на то, что появляется все больше горячих точек на карте мира, и эти события нельзя игнорировать.

По мнению Кирилла Буданова, Третья мировая война – это вполне вероятный сценарий в современных реалиях.

Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, - заявил Кирилл Буданов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов анонсировал новые неприятные сюрпризы для Путина
Кирилл Буданов, ГУР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне — Буданов
Кирилл Буданов, ГУР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов объяснил, почему Моссад не предупредил Израиль об атаке ХАМАС
Кирилл Буданов, ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.