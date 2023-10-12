Скільки ще років РФ може воювати з Україною — прогноз Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки ще років РФ може воювати з Україною — прогноз Буданова

Кирило Буданов, ГУР
Джерело:  Українська правда

Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначає, що спроможності Росії воювати з Україною треба розглядати з різних точок зору.

Буданов попереджає, що поки у РФ є ресурси для війни проти України

Журналісти поцікавилися у шефа української розвідки, скільки може тривати війна.

Згідно з даними глави ГУР, без особливих проблем Росія може собі дозволити вести війну до 2025 року. Це враховуючи економічну ситуацію в країні-агресорці.

За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго, - наголошує Кирило Буданов.

Очільник ГУР звертає увагу на те, що наша країна також має значний людський ресурс для ведення війни.

За його словами, російсько-українська війна також підтвердила той факт, що сукупні витрати озброєння боєприпасу набагато більші, ніж те, що можна виробити.

На цьому тлі Кирило Буданов озвучив прогноз, що всі країни у майбутньому будуть намагатися нарощувати арсенали свого озброєння.

Буданов прогнозує початок глобальної війни

Не оминув увагою шеф української розвідки й напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Очільник ГУР звертає увагу на те, що з’являється дедалі більше гарячих точок на карті світу й ці події не можна ігнорувати.

На думку Кирила Буданова, Третя світова війна - це цілком ймовірний сценарій в сучасних реаліях.

Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - заявив Кирило Буданов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов анонсував нові неприємні сюрпризи для Путіна
Кирило Буданов, ГУР
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни — Буданов
Кирило Буданов, ГУР
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов пояснив, чому Моссад не попередив Ізраїль про атаку ХАМАС
Кирило Буданов, ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм