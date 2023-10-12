Скільки ще років РФ може воювати з Україною — прогноз Буданова

Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначає, що спроможності Росії воювати з Україною треба розглядати з різних точок зору.
Буданов попереджає, що поки у РФ є ресурси для війни проти України
Журналісти поцікавилися у шефа української розвідки, скільки може тривати війна.
Згідно з даними глави ГУР, без особливих проблем Росія може собі дозволити вести війну до 2025 року. Це враховуючи економічну ситуацію в країні-агресорці.
Очільник ГУР звертає увагу на те, що наша країна також має значний людський ресурс для ведення війни.
За його словами, російсько-українська війна також підтвердила той факт, що сукупні витрати озброєння боєприпасу набагато більші, ніж те, що можна виробити.
На цьому тлі Кирило Буданов озвучив прогноз, що всі країни у майбутньому будуть намагатися нарощувати арсенали свого озброєння.
Буданов прогнозує початок глобальної війни
Не оминув увагою шеф української розвідки й напад терористів ХАМАС на Ізраїль.
Очільник ГУР звертає увагу на те, що з’являється дедалі більше гарячих точок на карті світу й ці події не можна ігнорувати.
На думку Кирила Буданова, Третя світова війна - це цілком ймовірний сценарій в сучасних реаліях.
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