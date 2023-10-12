Скільки ще років РФ може воювати з Україною — прогноз Буданова

Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначає, що спроможності Росії воювати з Україною треба розглядати з різних точок зору.

Буданов попереджає, що поки у РФ є ресурси для війни проти України

Журналісти поцікавилися у шефа української розвідки, скільки може тривати війна.

Згідно з даними глави ГУР, без особливих проблем Росія може собі дозволити вести війну до 2025 року. Це враховуючи економічну ситуацію в країні-агресорці.

За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго, - наголошує Кирило Буданов. Поширити

Очільник ГУР звертає увагу на те, що наша країна також має значний людський ресурс для ведення війни.

За його словами, російсько-українська війна також підтвердила той факт, що сукупні витрати озброєння боєприпасу набагато більші, ніж те, що можна виробити.

На цьому тлі Кирило Буданов озвучив прогноз, що всі країни у майбутньому будуть намагатися нарощувати арсенали свого озброєння.

Буданов прогнозує початок глобальної війни

Не оминув увагою шеф української розвідки й напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Очільник ГУР звертає увагу на те, що з’являється дедалі більше гарячих точок на карті світу й ці події не можна ігнорувати.

На думку Кирила Буданова, Третя світова війна - це цілком ймовірний сценарій в сучасних реаліях.