Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни — Буданов

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Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни — Буданов

Джерело:  Українська правда
Кирило Буданов, ГУР

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На переконання очільник ГУР МО України Кирила Буданова, просто зараз ми всі опинилися на порозі Третьої світової війни.

Буданов прогнозує початок глобальної війни

Українські журналісти поцікавилися у шефа української розвідки, чи вказують останні події у різних куточках нашої планети на те, що ми зараз стоїмо на порозі Третьої світової війни.

Глава ГУР спочатку замислився, назвавши це риторичним запитанням, однак все-таки відповів ствердно.

Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - заявив Кирило Буданов.

Як очільник ГУР оцінює ситуацію в Ізраїлі

Як вважає шеф української розвідки, війна ХАМАС проти Ізраїля жодним чином не вплине на Україну, якщо вона буде тривати декілька тижнів.

Однак, якщо все затягнеться у часі, то можуть з’явитися проблеми з допомогою для нашої армії.

Перш за все ми маємо дбати про своїх громадян. Значна кількість українців знаходиться в Ізраїлі і кілька сотень людей в Секторі Гази – це велика проблема. Днями була вивезена в Україну група дітей з підконтрольної Ізраїлю території. Що робити з Сектором Гази – це питання ми зараз всі разом намагаємося вирішити. Воно стоїть у пріоритеті, як, до речі, і попереднє, озвучене вами питання, по озброєннях, у нашого президента, - розповів Кирило Буданова.

За словами очільника ГУР, Володимир Зеленський наразі робить усе можливе, щоб врятувати всіх наших людей, а також, що безпекова допомога Україні ніяк не зменшилася.

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