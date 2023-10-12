Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни — Буданов

На переконання очільник ГУР МО України Кирила Буданова, просто зараз ми всі опинилися на порозі Третьої світової війни.
Буданов прогнозує початок глобальної війни
Українські журналісти поцікавилися у шефа української розвідки, чи вказують останні події у різних куточках нашої планети на те, що ми зараз стоїмо на порозі Третьої світової війни.
Глава ГУР спочатку замислився, назвавши це риторичним запитанням, однак все-таки відповів ствердно.
Як очільник ГУР оцінює ситуацію в Ізраїлі
Як вважає шеф української розвідки, війна ХАМАС проти Ізраїля жодним чином не вплине на Україну, якщо вона буде тривати декілька тижнів.
Однак, якщо все затягнеться у часі, то можуть з’явитися проблеми з допомогою для нашої армії.
За словами очільника ГУР, Володимир Зеленський наразі робить усе можливе, щоб врятувати всіх наших людей, а також, що безпекова допомога Україні ніяк не зменшилася.
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