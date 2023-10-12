Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне — Буданов

По мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, прямо сейчас мы все оказались на пороге Третьей мировой войны.

Буданов прогнозирует начало глобальной войны

Украинские журналисты поинтересовались у шефа украинской разведки, указывают ли последние события в разных уголках нашей планеты на то, что мы сейчас стоим на пороге Третьей мировой войны.

Глава ГУР поначалу задумался, назвав это риторическим вопросом, однако все же ответил утвердительно.

Это моя субъективная оценка: по совокупности географии мы видим несколько конфликтов, которые, на первый взгляд, кажутся региональными, кроме Украины, но все они связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в эти процессы. Так что я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, - заявил Кирилл Буданов. Поделиться

Как глава ГУР оценивает ситуацию в Израиле

Как считает шеф украинской разведки, война ХАМАС против Израиля никак не повлияет на Украину, если она продлится несколько недель.

Однако если все затянется во времени, то могут появиться проблемы с помощью для нашей армии.

Прежде всего мы должны заботиться о своих гражданах. Значительное количество украинцев находится в Израиле, и несколько сотен человек в секторе Газа – это большая проблема. На днях была вывезена в Украину группа детей из подконтрольной Израилю территории. Что делать с Сектором Газа – этот вопрос мы сейчас все вместе пытаемся решить. Он стоит в приоритете, как, кстати, и предыдущий, озвученный вами вопрос, по вооружениям, у нашего президента, – рассказал Кирилл Буданова. Поделиться

По словам главы ГУР, Владимир Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы спасти всех наших людей, а также, чтобы помощь помощи Украине никак не уменьшилась.