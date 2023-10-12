Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне — Буданов

По мнению главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, прямо сейчас мы все оказались на пороге Третьей мировой войны.
Буданов прогнозирует начало глобальной войны
Украинские журналисты поинтересовались у шефа украинской разведки, указывают ли последние события в разных уголках нашей планеты на то, что мы сейчас стоим на пороге Третьей мировой войны.
Глава ГУР поначалу задумался, назвав это риторическим вопросом, однако все же ответил утвердительно.
Как глава ГУР оценивает ситуацию в Израиле
Как считает шеф украинской разведки, война ХАМАС против Израиля никак не повлияет на Украину, если она продлится несколько недель.
Однако если все затянется во времени, то могут появиться проблемы с помощью для нашей армии.
По словам главы ГУР, Владимир Зеленский сейчас делает все возможное, чтобы спасти всех наших людей, а также, чтобы помощь помощи Украине никак не уменьшилась.
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