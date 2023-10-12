Що насправді сталося з Кадировим, Пригожиним та Суровікіним — відповідь Буданова

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Політика
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Що насправді сталося з Кадировим, Пригожиним та Суровікіним — відповідь Буданова

Джерело:  Українська правда
Кирило Буданов, ГУР

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За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, попри всі очікування українців та міжнародної спільноти, глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий.

У Кадирова були серйозні проблеми зі здоров’ям, але він вижив

Як зазначає шеф Голова головного управління розвідки, скандальний очільник підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров уже одужав.

Як з’ясувалося, у поплічника Путіна були проблеми з нирками.

Проблеми зі здоров'ям у нього є, це правда. Той епізод, який ви зараз згадали, він справді хворів, але одужав. Це теж треба визнати, подобається нам це чи не подобається. У нього з нирками проблеми. Була загроза життю, але він це пройшов, - розповів Кирило Буданов.

Чи загинув насправді Пригожин

Окрім того, очільник ГУР згадав про іншого поплічника Путіна - ватажка Групи “Вагнер” Євгена Пригожина - який нібито загинув 23 серпня в авіакатастрофі на території РФ.

Щодо загибелі Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув, - відверто зізнався Кирило Буданов.

За його словами, зникнення Пригожина з театру воєнних дій суттєво послабило його бойовиків й цей факт не можна заперечувати.

Ну, цілком зрозуміле певне послаблення всередині ПВК відбулося. Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК, - пояснив шеф української розвідки.

Що відомо про Суровікіна

Окрім того, очільник ГУР поділився даними про колишнього командувача Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії Сергія Суровікіна, якого звільнили через зв'язок з "Вагнером".

Кирило Буданов припускає, що Суровікіну "дали номінальну посаду" і "живеться йому нормально.

Зрозуміло, вже не має такого впливу, як мав. Але, зрештою, знову ж таки, для України це добре. Він був досить жорсткий у прийнятті рішень і не боявся брати на себе відповідальність. А це для нас проблема. Тепер спокійно собі живе, займається аналітичною роботою.

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