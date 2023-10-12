Що насправді сталося з Кадировим, Пригожиним та Суровікіним — відповідь Буданова

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, попри всі очікування українців та міжнародної спільноти, глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий.
У Кадирова були серйозні проблеми зі здоров’ям, але він вижив
Як зазначає шеф Голова головного управління розвідки, скандальний очільник підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров уже одужав.
Як з’ясувалося, у поплічника Путіна були проблеми з нирками.
Чи загинув насправді Пригожин
Окрім того, очільник ГУР згадав про іншого поплічника Путіна - ватажка Групи “Вагнер” Євгена Пригожина - який нібито загинув 23 серпня в авіакатастрофі на території РФ.
За його словами, зникнення Пригожина з театру воєнних дій суттєво послабило його бойовиків й цей факт не можна заперечувати.
Що відомо про Суровікіна
Окрім того, очільник ГУР поділився даними про колишнього командувача Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії Сергія Суровікіна, якого звільнили через зв'язок з "Вагнером".
Кирило Буданов припускає, що Суровікіну "дали номінальну посаду" і "живеться йому нормально.
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