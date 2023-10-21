Гарри Каспаров раскрыл главный план Путина в войне против Украины — видео

По словам российского оппозиционного политика и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, у диктатора Владимира Путина на самом деле нет четкого плана войны с Украиной. Единственный его план — дождаться, пока партнерам надоест помогать Киеву.
На что рассчитывает Путин во время войны с Украиной
По убеждению политика, у главы Кремля нет долгосрочной стратегии войны с Украиной. В настоящее время президент РФ рассчитывает исключительно на свою ресурсную базу.
Путин до сих пор верит в то, что страна-агрессорка сможет продержаться в войне на истощение и победить ВСУ, потому что Запад все-таки устанет постоянно помогать Киеву.
Гарри Каспаров также обратил внимание на то, что нерешительность США во время помощи Украине подтолкнула ХАМАС к нападению на Израиль, ведь террористы верили в то, что Тель-Авив останется один на один с врагом в этой войне.
Сколько еще армия РФ может воевать с Украиной
Власти РФ прогнозируют, что экономически страна-агрессорка может продержаться в состоянии войны еще около года.
Однако нельзя забывать о том, что именно тогда в США, по всей вероятности, сменится власть, и пока неизвестно, будет ли она так же мощно поддерживать Украину, как это сейчас делает администрация Джо Байдена.
Оппозиционер также призвал не игнорировать тот факт, что российские ресурсы не безграничны.
Страна-агрессорка не сможет мобилизовать "миллион военных", хотя часто пытается этим напугать украинцев.
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