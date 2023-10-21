Гарри Каспаров раскрыл главный план Путина в войне против Украины — видео

По словам российского оппозиционного политика и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, у диктатора Владимира Путина на самом деле нет четкого плана войны с Украиной. Единственный его план — дождаться, пока партнерам надоест помогать Киеву.

На что рассчитывает Путин во время войны с Украиной

По убеждению политика, у главы Кремля нет долгосрочной стратегии войны с Украиной. В настоящее время президент РФ рассчитывает исключительно на свою ресурсную базу.

Путин до сих пор верит в то, что страна-агрессорка сможет продержаться в войне на истощение и победить ВСУ, потому что Запад все-таки устанет постоянно помогать Киеву.

Гарри Каспаров также обратил внимание на то, что нерешительность США во время помощи Украине подтолкнула ХАМАС к нападению на Израиль, ведь террористы верили в то, что Тель-Авив останется один на один с врагом в этой войне.

Путин не думает на много ходов вперед. У диктаторов обычно вообще крайне короткий горизонт планирования, крайне редко сопровождающийся какой-то стратегией. Не стоит искать в действиях Путина какой-то глубокий замысел, – считает оппозиционер. Поделиться

Сколько еще армия РФ может воевать с Украиной

Власти РФ прогнозируют, что экономически страна-агрессорка может продержаться в состоянии войны еще около года.

Однако нельзя забывать о том, что именно тогда в США, по всей вероятности, сменится власть, и пока неизвестно, будет ли она так же мощно поддерживать Украину, как это сейчас делает администрация Джо Байдена.

Сейчас мы видим, как российская экономика военизируется. Конечно, это правда, что Россия составляет лишь 1,5% мировой экономики, однако Путин делает все, чтобы, по крайней мере, четверть российского производства обслуживала войну против Украины. И пока Запад не ответил на эту военизацию симметрично, – объяснил Гарри Каспаров. Поделиться

Оппозиционер также призвал не игнорировать тот факт, что российские ресурсы не безграничны.

Страна-агрессорка не сможет мобилизовать "миллион военных", хотя часто пытается этим напугать украинцев.