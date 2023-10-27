Переговоры касательно украинской формулы мира. Bloomberg узнало о решении Китая

Согласно данным Bloomberg, китайские власти не будут участвовать во встрече советников по национальной безопасности относительно украинской "формулы мира" на Мальте.

Китай проигнорирует переговоры по поводу украинской формулы мира

Инсайдеры информационного агентства утверждают, что по состоянию на сегодняшний день в список участников входят страны Группы семи, Катар, Южная Африка, Индия и Турция.

Некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, будут участвовать в онлайн-формате.

По словам журналистов, решение Китая станет разочарованием для украинского лидера Владимира Зеленского, который делает все возможное, чтобы заручиться международной поддержкой своей формулы мира.

Украина стремится провести саммит в конце этого года, и привлечение Пекина к участию в нем считается решающим для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как считают, оказывают определенное влияние на российского президента Владимира Путина. Поделиться

Почему эта встреча столь важна

Стоит обратить внимание, что переговоры на Мальте являются логическим продолжением встреч в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе 2023 года.

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба называл "суперпрорывом" участие Китая в прошлой встрече в Джидде.

По словам главы МИД, немаловажную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонные переговоры Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа, – заявил тогда Кулеба. Поделиться

Согласно последним данным, новая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.

Команда Владимира Зеленского питала надежду, что к ней могут присоединиться более 50 государств, а по ее итогам ожидают одобрения планов реализации пунктов "формулы".