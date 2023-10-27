Переговори щодо української формули миру. Bloomberg дізналося про рішення Китаю
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Переговори щодо української формули миру. Bloomberg дізналося про рішення Китаю

прапор Китаю
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, китайська влада не братиме участь у зустрічі радників з національної безпеки щодо української "формули миру" на Мальті цими.

Китай проігнорує перемовини стосовно української формули миру

Інсайдери інформаційної агенції стверджують, що станом на сьогодні до списку учасників входять країни Групи семи, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина.

Деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, братимуть участь в онлайн-форматі.

За словами журналістів, рішення Китаю стане розчаруванням для українського лідера Володимира Зеленського, який робить все можливе, щоб заручитися міжнародною підтримкою своєї формули миру.

Україна прагне провести саміт щодо миру наприкінці цього року, і залучення Пекіна до участі в ньому вважається вирішальним для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.

Чому ця зустріч є настільки важливою

Варто звернути увагу на те, що перемовини на Мальті є логічним продовженням зустрічей в Данії в червні і Саудівській Аравії в серпні 2023 року.

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба називав "суперпроривом" участь Китаю у минулій зустрічі в Джидді.

За словами очільника МЗС, важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонні перемовини Володимира Зеленського та саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога, – заявив тоді Кулеба.

Згідно з останніми даними, нова зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників відбудеться на Мальті 28-29 жовтня.

Команда Володимира Зеленського плекала надію, що до неї можуть долучитися понад 50 держав, а за її підсумками очікують схвалення планів утілення пунктів "формули".

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