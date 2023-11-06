Україна вже цього тижня повинна отримати відповідь щодо членства в ЄС — Reuters

Цієї середи, 8 листопада, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн має оприлюднити звіт із оцінкою щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС.

Що відомо про оцінки ЄС щодо перспектив членства України

За інформацією журналістів видання, звіт має містити позитивні оцінки та рекомендації, однак Україні доведеться посилити боротьбу із хабарництвом та ухвалити реформу щодо захисту прав нацменшин.

Звіт та рекомендації голови Єврокомісії послужать основою для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу ключового рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

Зазначається, що в рамках візиту до Києва 4 листопада Урсула фон дер Ляйєн схвально висловилась про прогрес України, зазначивши, що країна веде екзистенційну війну і, у той же час, запроваджує глибокі реформи.

Вона похвалила проведення українською владою судової реформи, протидію олігархам та боротьбу із відмиванням грошей.

На її переконання, Україна незабаром завершить кроки, що залишилися - пов'язані з боротьбою з корупцією і захистом прав меншин - і просунеться на шляху до ЄС.

Як Україна прискорила процес розширення ЄС

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, Україна прискорила процес розширення ЄС, на який багато інших країн чекали довгі роки.

Поза Україною ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху, - зазначив керівник зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

Він також переконаний, що ЄС "має подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства" країнами-кандидатами.