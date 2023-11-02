Вступ України в ЄС. Німеччина анонсувала доленосне рішення

Як заявляє очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, уже незабаром Київ може отримати позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу.

Україна ще більше наблизиться до вступу в ЄС

Бербок зазначає, що остаточне рішення оголосять лідери ЄС під час саміту в грудні 2021 року.

Що важливо розуміти, це станеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання офіційним Києвом кандидатських критеріїв.

Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал, - заявила німецька дипломатка. Поширити

За попередніми даними, на саміті ЄС у грудні керівництво блоку має намір розглянути питання потенційного старту перемовин з Україною про її вступ до Євросоюзу.

Це відбудеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критеріїв, яка буде оприлюднена 8 листопада. Поширити

Чому вступ України в ЄС наразі є ускладненим

За словами глави МЗС ФРН, вона прекрасно усвідомлює, як багато зусиль від країн-кандидатів вимагає рух до ЄС.

Взагалі унікальним цей процес є саме для України, яка досі знаходиться у стані війни.

Тому так важливо, сказати… що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально, – пообіцяла Анналена Бербок. Поширити

Що важливо розуміти, 2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.