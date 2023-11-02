Вступ України в ЄС. Німеччина анонсувала доленосне рішення
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Вступ України в ЄС. Німеччина анонсувала доленосне рішення

Анналена Бербок

Як заявляє очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, уже незабаром Київ може отримати позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу.

Україна ще більше наблизиться до вступу в ЄС

Бербок зазначає, що остаточне рішення оголосять лідери ЄС під час саміту в грудні 2021 року.

Що важливо розуміти, це станеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання офіційним Києвом кандидатських критеріїв.

Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал, - заявила німецька дипломатка.

За попередніми даними, на саміті ЄС у грудні керівництво блоку має намір розглянути питання потенційного старту перемовин з Україною про її вступ до Євросоюзу.

Це відбудеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критеріїв, яка буде оприлюднена 8 листопада.

Чому вступ України в ЄС наразі є ускладненим

За словами глави МЗС ФРН, вона прекрасно усвідомлює, як багато зусиль від країн-кандидатів вимагає рух до ЄС.

Взагалі унікальним цей процес є саме для України, яка досі знаходиться у стані війни.

Тому так важливо, сказати… що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально, – пообіцяла Анналена Бербок.

Що важливо розуміти, 2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.

Це перша подібна велика зустріч, присвячена реформі Євросоюзу. На ній Київ наполягатиме на неприпустимості того, щоб політичні умови розширення ЄС гальмували вступ України після того, як Київ виконає законодавчі та технічні вимоги для членства.

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