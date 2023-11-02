Вступ України в ЄС. Німеччина анонсувала доленосне рішення

Як заявляє очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, уже незабаром Київ може отримати позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу.
Україна ще більше наблизиться до вступу в ЄС
Бербок зазначає, що остаточне рішення оголосять лідери ЄС під час саміту в грудні 2021 року.
Що важливо розуміти, це станеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання офіційним Києвом кандидатських критеріїв.
За попередніми даними, на саміті ЄС у грудні керівництво блоку має намір розглянути питання потенційного старту перемовин з Україною про її вступ до Євросоюзу.
Чому вступ України в ЄС наразі є ускладненим
За словами глави МЗС ФРН, вона прекрасно усвідомлює, як багато зусиль від країн-кандидатів вимагає рух до ЄС.
Взагалі унікальним цей процес є саме для України, яка досі знаходиться у стані війни.
Що важливо розуміти, 2 листопада у Берліні зібралися очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.
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