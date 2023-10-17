Вступ України в ЄС. Рада усунула головну перепону

17 жовтня парламент України в цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Вдалося зняти ключову перепону для старту переговорів про членство України в ЄС

За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, це рішення підтримали 276 народних обранців.

Варто звернути увагу на те, що абсолютно ніхто не проголосував проти.

Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – пояснив Ярослав Железняк. Поширити

Він також звертає увагу на те, що редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, – наголосив депутат. Поширити

Зеленський неодноразово вимагав від ВРУ ухвалити це рішення

Як уже згадувалося раніше, ще місяць тому український лідер Володимир Зеленський закликав парламент не зволікати з ухваленням законів, які наразі є вкрай важливими для старту перемовин про членство в ЄС, звернувши увагу й на закон про PEP.

Ба більше, два тижні тому глава держави заявив пані послу ЄС Катаріні Матерновій, що за місяць Україна зможе завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Уже наступного місяця Європейська комісія має представити щорічну доповідь щодо розширення.

За попередніми даними, ЄК буде рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.