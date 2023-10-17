Вступление Украины в ЕС. Рада устранила главное препятствие

17 октября парламент Украины в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).
Удалось снять ключевое препятствие для старта переговоров о членстве Украины в ЕС
По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это решение поддержали 276 народных избранников.
Следует обратить внимание на то, что абсолютно никто не проголосовал против.
Он также обращает внимание на то, что редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.
Зеленский неоднократно требовал от ВРУ принять это решение
Как уже упоминалось ранее, еще месяц назад украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламент не медлить с принятием законов, которые сейчас крайне важны для старта переговоров о членстве в ЕС, обратив внимание и на закон о PEP.
Более того, две недели назад глава государства заявил госпоже послу ЕС Катарине Матерновой, что за месяц Украина сможет завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.
Уже в следующем месяце Европейская комиссия должна представить ежегодный доклад по расширению.
По предварительным данным, ЕК будет рекомендовать начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС.
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