Вступление Украины в ЕС. Рада устранила главное препятствие

Удалось снять ключевое препятствие для старта переговоров о членстве Украины в ЕС

По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это решение поддержали 276 народных избранников.

Следует обратить внимание на то, что абсолютно никто не проголосовал против.

Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, – объяснил Ярослав Железняк. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, – подчеркнул депутат. Поделиться

Зеленский неоднократно требовал от ВРУ принять это решение

Как уже упоминалось ранее, еще месяц назад украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламент не медлить с принятием законов, которые сейчас крайне важны для старта переговоров о членстве в ЕС, обратив внимание и на закон о PEP.

Более того, две недели назад глава государства заявил госпоже послу ЕС Катарине Матерновой, что за месяц Украина сможет завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Уже в следующем месяце Европейская комиссия должна представить ежегодный доклад по расширению.

По предварительным данным, ЕК будет рекомендовать начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС.