Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году - ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что "фактическое начало" переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз начнется в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2024 году

Замглавы ОП отметил, что именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС в первом полугодии следующего года "начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС".

И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом – наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционального сердца" ЕС, - добавил он, имея в виду расположение в Брюсселе ключевых евроинституций. Поделиться

Членство Украины в ЕС будет первосортным

Как отметил Дмитрий Кулеба, пока никаких дискуссий между официальными Киевом и Брюсселем по поводу неполного членства не ведется.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы украинских журналистов.

Шеф украинской дипломатии решил прокомментировать заявление главы Кабмина Дениса Шмыгаля, который на прошлой неделе сказал, что Украину не устроит членство в ЕС "второго сорта".

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что никаких подобных предложений со стороны властей ЕС не звучало.

По его словам, дискуссия продолжается только с осознанием того, что Украина станет полноправным членом ЕС.

Украина – первосортное государство, и его членство в ЕС тоже будет первосортным, – подчеркнул глава МИД. Поделиться

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель обратил внимание на то, что понятия "частичного или 35% членства" в Евросоюзе просто не существует.